Seda Sayan'dan 25 yaş küçük eşine jest! Çağlar Ökten için bunu bile yaptı...

Geçtiğimiz nisan ayında şarkıcı Çağlar Ökten ile nikah masasına oturan Seda Sayan eşi için yaptırdığı estetiklerle gündemden düşmüyordu1 Ünlü sunucu bu defa eşi için yaptığı şeyle ağızları açık bıraktı.

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Şarkılarıyla, kendi adını taşıyan "Sabahların Sultanı" programıyla hafızalara kazınan Tabi Tabi, Evleneceksen Gel, Bak Gör gibi birçok şarkısı olan ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan Onur Şan ile olan evliliğini 2010 yılında bitirdikten sonra uzun süre kalbinin kapılarını kimseye açmamıştı.

Yıllar sonra kalbinin kapılarını açtı

Daha önce birçok ünlü isimle dünyaevine giren ünlü sunucu sekiz kez evlenmiş fakat aradığı aşkı bir türlü bulamamıştı. Seda Sayan uzun yıllar sonunda kalbinin kapılarını açmış ve kendisinden 25 yaş küçük şarkıcı Çağlar Ökten ile bir ömür mutluluğa sevdiklerinin olduğu bir düğünle evet demişti.

Kendilerini estetiğe verdiler

Evlilikten sonra uzun bir süre balayı yapan ünlü çift balayından geldikten sonra Çağlar Ökten'in düğüne gelmeyen ailesi ve oğluyla bir süre Mersin'de vakit geçirmişlerdi. Çağlar Ökten'in oğlunun Seda Sayan hakkında yaptığı bir yorumla uzun süre gündemlerden düşmeyen Sayan ve Ökten kısa bir süre sonra İstanbul'a dönmüş ve kendilerini estetiğe vermişti.

Estetiklerden sonra eşi için bakın ne yaptı!

Genç eşi için tepeden tırnağa yenilenen 59 yaşındaki ünlü sunucu ve şarkıcı Seda Sayan yaptırdığı estetiklerle uzun süre sosyal medyada ve sanat camiasında birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Ünlü ismin bu defa eşi Çağlar Ökten için yaptığı şey herkesi şaşkına çevirdi.

Paylaşımlarıyla ve programlarında yaptığı açıklamalarıyla koyu Fenerbahçeli olduğu bilinen Seda Sayan medeni durumundan sonra takımını da değiştirdiğini açıkladı. Sayan eşi için takımını değiştirdiğini "Bunu sevinerek belirtmek istiyorum Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer oldum. Artık bir Galatasaray taraftarıyım." sözleriyle hayranlarına duyurdu.