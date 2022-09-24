Erdoğan, 'Putin ısrarla istedi' demişti! Herkesin merak ettiği esirin kimliği ortaya çıktı

RUSYA ile Ukrayna arasında gerçekleşen esir takasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Putin'in ısrarla bir isim üzerinde durduğunu' ifade etmişti. Herkesin merak ettiği ismin kimliği belli oldu. O kişi Ukraynalı iş adamı ve eski milletvekili Viktor Medvedçuk çıktı. İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün cuma namazı sonrası Rusya ve Ukrayna arasındaki esir takasıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan, Putin'in istediği bir isim olduğunu ve bu ismin Rusya'ya gönderildiğini belirttiği açıklamasında "Esir takasında da 200 ismin üzerinde durmuştuk, 200 ismin hepsi de bizde mevcut. Bunlar bizim misafirimiz, birisi Putin'in özellikle üzerinde durduğu bir isimdi. Bu ismi de Rusya'ya gönderdik" demişti.

Putin'in en yakın dostu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya’ya gönderdiklerini söylediği kişi, Vladimir Putin'in en yakın dostu çıktı.

12'nci sırada

Ukraynalı iş adamı ve eski milletvekili Viktor Medvedçuk olduğu öğrenilen ismin, savaş öncesinde Ukrayna'nın en zengin 12'nci adamı olduğu biliniyor.

Kiev düşseydi eğer devletin başına geçecekti

Bir iddiaya göre; Kiev'in düşmesi halinde yeni kurulacak Rusya merkezli devletin başına Medvedçuk yerleştirilecekti. İşgalin başında vatana ihanet suçlamasıyla tutulduğu ev hapsinden kaçan Medvedçuk, Nisan ortasında Kiev yakınlarında yeniden yakalanmıştı.

Viktor Medvedçuk kimdir?

Etnik Rus siyasetçi olan Viktor Medvedçuk, Ukrayna'da Putin'in "en önemli müttefiki" olarak biliniyor. 2014'te Maidan ayaklanması sonrasında, Kırım'ın ayrılmasına yeşil ışık yakan Viktor Medvedçuk'un en büyük icraatı, Donbas'ta yer alan Donetsk ve Luhansk'ın ayrılığını organize etmesi.

Ukrayna'nın bölünme sürecinde rol oynayan Viktor Medvedçuk, daha sonra ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk'ı barış görüşmelerinde temsil etti,

siyasi kargaşa içindeki Ukrayna hükümetini, Misnk antlaşmasını imzalamaya ikna etti.

Ukrayna devleti, Minsk antlaşması yüzünden Donbas bölgesini geri alamadı. Medvedçuk'un icraatları, bununla da sınırlı kalmadı. Ukrayna

parlamentosundaki birçok yasa tasarısına karşı çıkan Medvedçuk, Ukrayna'nın doğusundaki Rusça konuşan halk arasında popüler bir figür

haline geldi.

Ukrayna'nın bölünme sürecinde rol oynayan Viktor Medvedçuk, daha sonra ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk'ı barış görüşmelerinde temsil etti,

siyasi kargaşa içindeki Ukrayna hükümetini, Misnk antlaşmasını imzalamaya ikna etti.

Ukrayna devleti, Minsk antlaşması yüzünden Donbas bölgesini geri alamadı. Medvedçuk'un icraatları, bununla da sınırlı kalmadı. Ukrayna

parlamentosundaki birçok yasa tasarısına karşı çıkan Medvedçuk, Ukrayna'nın doğusundaki Rusça konuşan halk arasında popüler bir figür

haline geldi.

Putin'in kızının vaftiz babası

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kamuoyunda 'Putin'in kızının vaftiz babası' olarak da tanınan muhalefet partisi lideri Viktor

Medvedçuk'un yakalandığını duyurmuştu.

Eşi, Erdoğan'dan yardım istemişti

Medvedçuk'un eşi Oksana Marchenko, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla, eşinin serbest bırakılması için Başkan Recep Tayyip

Erdoğan'dan yardım istedi. Marchenko, Türkçe olarak, "İyi dost kara günde belli olur" ifadelerini kullandı.