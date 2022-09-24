Yıldız Tilbe kesenin ağzını açtı! Afrikalı çocuklar için büyük bağış 'ağlattın beni ablacım'

Su kuyusu açılması ve su tankı tedariği için nakit yardımında da bulunan 8 iş insanı oradaki atmosferi duygulanarak anlattı. Yaptıkları faaliyetleri sosyal medyada anlatan Bursalı işadamlarına bir çok ünlü sanatçı, iş adamı ve yüzlerce vatandaştan da destek geldi.