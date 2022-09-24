Yıldız Tilbe kesenin ağzını açtı! Afrikalı çocuklar için büyük bağış 'ağlattın beni ablacım'
8 iş insanının Afrika'da başlattığı yardım kampanyası sanat camiasından da destek gördü. Yıldız Tilbe, Afrika'da aç ve susuz kalan çocuklar için kesenin ağzını açtı. 8 kişinin anca toplayabildiği parayı tek başına bağışladı.
Bursalı işadamı İbrahim Sayın, kendisi gibi iş insanı 7 arkadaşı ile birlikte Afrika’daki çocuklar için yardım kampanyası başlattı.
Afrika’nın en aç ve susuz iki bölgesi Nairobi ve Marsabit’e giden Bursalı iş insanları satın aldıkları gıda ürünleri, giysiler ve oyuncakları 6 gün boyunca bu bölgedeki çocuklar ve ailelerine dağıttı.
Su kuyusu açılması ve su tankı tedariği için nakit yardımında da bulunan 8 iş insanı oradaki atmosferi duygulanarak anlattı. Yaptıkları faaliyetleri sosyal medyada anlatan Bursalı işadamlarına bir çok ünlü sanatçı, iş adamı ve yüzlerce vatandaştan da destek geldi.
Başlatılan yardım faaliyetine kayıtsız kalmayan bir çok kişi sayesinde Afrikalı çocuklar için 3 milyon TL para toplandı.