Burçların en büyük zaaflarını öğrenince işiniz daha kolay olacak

Herkesin güçlü ve zayıf yönleri vardır. Bunları öğrendiğiniz zaman, insanlarla nasıl iletişim kuracağınız konusunda işiniz daha kolay olur. Bazı kişilerin zayıf yönleri, onların en büyük zaafları haline gelebilir. Bütün burçların zaaflarını sizler için derledik...

Koç burcu

Koçlar cesurdur, ancak dürtüsel olabilir. Koç burcunun en zayıf yönü aynı zamanda onun zaafıdır diyebiliriz. Koç agresif burçlar arasında yer alır. Öfkeleri, sabırsızlıkları ve dürtüsellikleri kimi zaman bazı sorunlara yol açabilir. Koç, çatışmalardan korkmaz ve kendileri ve etrafındaki insanlar için ayakta durmakta zorlanmaz.

Boğa burcu

Boğalar çalışkandır, ancak kimi zaman materyalist de olabilir. Azimli olan boğa çalışkan, güvenilir ve sabırlıdır. Bu kalın telli, pratik işaret, kendi yollarına saplanma eğilimindedir. Boğalar da statü sembolleriyle ilgilenir. Parayı ve onun sağlayabileceği konfor ve lüksleri severler.

İkizler burcu

İkizler burcu zekidir ancak çoğu zaman kararsız olabilir. İkizler bir hava işaretidir, bu da entelektüel olarak vakit geçirmeyi sevdikleri anlamına gelir. Her şeyin iki tarafını da görürler. Bu, İkizlerin her zaman fikirlerini değiştirdiği anlamına gelir. Kararsızlıkları ve parmak arası terlik eğilimleri çevresindekiler için oldukça sinir bozucu olabilir.

Yengeç burcu

Yengeç şefkatlidir, ancak çoğu zaman aşırı hassas olabilir. Yengeç başkalarına bakmayı ve duygusal olarak yardım etmeyi sever. Sevdiklerine sadık ve koruyucudurlar. Yengeç, ruh halini hızla değiştirmeye eğilimlidir. Ayrıca olayları kişisel alma ve savunmaya geçme eğilimindedirler.

Aslan burcu

Aslanlar doğal bir liderdir, ancak bazen benmerkezci olabilir. Kendine güvenen ve çekici olan aslan, doğal olarak mevcut sorumluluğu üstlenir. Önemli olduklarını hissetmek ve her zaman haklı olmak isterler. İlgi odağı olmak isterler. Övgü ve iltifatları severler ve bencil olma eğilimindedirler.

Başak burcu

Başaklar pratiktir, fakat bazen oldukça kritik tavırları olabilir. Başak her daim dikkatli ve tedbirli olmasıyla bilinir. Tavsiye vermeyi severler ve her zaman haklı olduklarını düşünürler. Bazen her şeyi bilen tavırları çevrelerindeki insanları rahatsız edebilir.

Terazi burcu

Terazi işareti adil, ancak kin taşıyabilir. Hava burcu olan terazi denge arayan bir kişiliktir ve çok diplomatiktir. Bir terazinin hakikat ve adalet arayışı, onları kindar davranışlar sergilemeye itebilir.

Akrep burcu

Akrepler harika bir problem çözücüdür, fakat herkesten şüphelenebilir. Odaklanmış ve kararlı olan akrepler gizemleri rahatça çözebilir.Ancak, güvenmeleri yavaştır. Akreplerin diğer insanlarda çok şey görme ve hissetme eğilimi onları biraz paranoyak yapabilir.

Yay burcu

Yaylar iyimserdir ama bu kimi zaman abartı olabilir. Yay burcu her zaman bardağın dolu tarafını görür ve dünyayı keşfetmekten hoşlanır. Eğlenmeyi ve özgür olmayı severler. İşler sıkıcı veya zorlaştığında yay burcunun kaçma eğilimi vardır. Sözlerini yerine getirmede veya taahhütlerini yerine getirmede iyi değiller.

Oğlak burcu

Oğlaklar çok çalışkandır ve kimi zaman manipülatif olabilir. Oğlak pratik ve hırslıdır. Kariyerlerine çok önem verirler. Oğlak genellikle hesaplıdır ve işleri kendi çıkarlarına göre ayarlar, hatta onlar için bir şeyler yapabilecek ortaklar seçer ve bazı olaylara karşı kör eğilimleri insanların duygularını incitebilir.

Kova burcu

Kovalar taşıyıcı ve insancıldır ama bazen huysuz olabilir. Kova çok entelektüeldir. Başkalarına destek olmak için genellikle özverilerini kullanırlar. Öte yandan, kova kendini beğenmiş olabilir ve uzlaşmayı sevmez.

Balık burcu

Balıklar şefkatlidir, ancak huysuz olabilir. Balık, iyi kalpli ve sevecendir. İhtiyacınız olduğunda her zaman ortaya çıkarlar, hassastır ve kolayca incinir. Balıkların sevecen doğası aynı zamanda drama içine çekilme eğiliminde oldukları anlamına gelir.