Halk TV'de bir aylık daha! Böyle duyurdu: "Bazen ayrılık kaçınılmazdır"

Halk TV'de 'Açıkça' programı yorumcusu Salim Şen sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

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Halk TV’de yayınlanan 'Açıkça' programı yorumcusu Salim Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kanaldan ayrıldığını duyurdu. Şen'in paylaşımı şu şekilde:

Bazen ayrılık kaçınılmazdır. İçinizden gelen ses artık gitmeniz gerektiğini söyler ki o vicdanınızın sesidir. Öz saygınızı korumak adına ilkelerinize daha bir sarılırsınız. Tüm izleyenlere, kanal emekçilerine, herkese çok teşekkürler. Hoşça kal Halk TV