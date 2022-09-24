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Evlilik haberini duyurmuşlardı! Rıza Kocaoğlu ve Selin Işık da ayrılanlar kervanına katıldı

Evlilik haberini duyurmuşlardı! Rıza Kocaoğlu ve Selin Işık da ayrılanlar kervanına katıldı

Çukur'un Aliçosu Rıca Kocaoğlu geçtiğimiz günlerde evlilik açıklaması yaptığı sevgilisi Selin Işık'la ayrıldı. Ünlü çift birbirini sosyal medyadan sildi.

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Kuzey Güney, İçerde, Çukur gibi televizyon dünyasının sevilen dizilerinde rol alan ünlü oyuncu Rıca Kocaoğlu son olarak dijital dizi platformu Netflix'in merakla beklenen ve yayınlandığı günden itibaren dikkat çeken konusuyla herkesi etkileyen Zeytin Ağacı dizinde birçok ünlü isimle başrol paylaşmıştı. 43 yaşındaki Kocaoğlu dizideki başarılı oyunculuk performansıyla herkesi etkilemişti.

Aradığı aşkı meslektaşında bulmuştu

Geçtiğimiz yıl Atiye dizisinin yönetmeni Burcu Alptekin'le aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu arkadaşı olduğunu söyleyerek iddiaları yalanlamıştı. Aradığı aşkı bir türlü bulamayan Rıza Kocaoğlu nisan ayında meslektaşı Selin Işık'la Cihangir'de görüntülenmiş ve ünlü ikilinin aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Evlilik yolunda giden aşk bitti

Birlikte sık sık paylaşım yapan ve mutlu ilişkileriyle herkesi kendine hayran bırakan çift ağustos ayında ise ailelerin Kurban bayramında tanıştığını söylemiş ve Rıza Kocaoğlu muhabirlerin evlilik sorularına "Olacak inşallah." yanıtını vermişti. Aşklarını gözlerden uzak yaşayan çiftin aşkına nazar değdi.

Evlilik haberleri merakla beklenen çiftin ayrıldıkları iddia edildi. İlişkilerini medyadan uzak yaşamaya çalışan sevgililerin, ayrılık kararı aldığı ortaya çıktı. Ünlü çiftin ayrılığı sosyal medya hesaplarından birbirleriyle olan fotoğrafları silmeleri ve birbirlerini takipten çıkmaları ile ortaya çıktı. 

Rıza Kocaoğlu kimdir?

 19 Mart 1979 İzmir'de doğan Rıza Kocaoğlu Kars-Erivanlı ve Selanik kökenli bir ailenin çocuğudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan ünlü ismin babası Göztepe'nin yıllarca tribün amigoluğunu yapan "Başbakan" lakaplı İsmail Kocaoğlu'dur

Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atan oyuncu Kaybedenler Klübü, Ezel, Kuzey Güney, İçerde gibi ünlü dizilerde rol almış ve adını geniş kitlelere duyurmuştur.

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