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Bu doğal yöntemlerle saçlarınızdaki kepekten anında kurtulabilirsiniz

Bu doğal yöntemlerle saçlarınızdaki kepekten anında kurtulabilirsiniz

Kepek sorunu, dönem dönem birçok kişinin şikayetçi olduğu bir konu. Kötü bir görüntüye sebep olan kepek, aynı zamanda kaşıntı da yaparak herkesi rahatsız edebiliyor. İşte kepekten kurtulmanızı sağlayacak doğal yöntemler...

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Bir cilt rahatsızlığı olan kepek, başınızdaki ölü derilerin dölülmesiyle ortaya çıkar. Bu durum yaşamdığında oldukça kötü bir durum ortaya çıkar ve genellikle şiddetli kaşıntılara sebep olur.

Saçınızın kirli veya temiz olmasıyla ilgisi olmayan kepek, dışarıdan kirli bir görünüme neden olur. Bunun yanında  sağlık açısından da ciddi bir sorundur.

Kepekli saçların yaşadığı problemler nelerdir?

Kepek dış görünüş kadar sağlık açısından da oldukça sıkıntılı bir rahatsızlıktır. Kepekli saçlarda ortaya çıkan sorunlar:

  • Dökülme

  • Kaşınma

  • Deride kızarıklık

  • Saçların incelmesi 

Bu problemler karşısında piyasada satılan kepek şampuanları yetersiz olabilir. Bu gibi durumlarda bir dermatoloğa gitmeniz faydalı olacaktır. Daha sonra kimyasallar yerine evde hazırlayabileceğiniz doğal karışımlarla çözüm arayabilirsiniz.

Kepek nasıl gider?

Kepek için üretilen kimyasal içerikli şampuanları kullanmak istemeyip doğal yöntemlerle çare arayanlar için birkaç önerimiz var.

İşte kepeği önlemek için doğal yöntemler:

Sirke

Saçlarınızı şampuanlamadan önce 2 kaşık sirkeyi dilerseniz spreyli bir şişe yardımıyla saçlarınıza masaj yapar gibi sürün. Saçlarınıza masaj yaparak beklediğiniz 10 dakikanın ardından durulayarak daha sonra şampuanlayabilirsiniz.

Sirke ile yapılabilecek bir diğer yöntem de şampuanın ardından 2 bardak soğuk suya 1 fincan elma sirkesi ekleyerek durulama suyu yapmanızdır.

Aspirin

Saçlarınızın sıklığına göre 2-3 aspirini ezerek toz haline getirin. Kullandığınız şampuanın içine ekleyin. Şampuanladığınız saçınızı 3-4 dakika kadar bu şekilde bekletin ve sonrasında durulayın.

Tuz

Tuzun mevcut kepeği dökücü bir etkisi vardır. Saçınızı yıkamadan önce sofra tuzunu saçınıza döküp biraz masaj yaparsanız kafanızdaki kepeklerin dökülmesine imkan sağlayacaktır.

Ağız gargarası

Ağız gargarası birçok sağlık sorununa olduğu gibi saçtaki kepeğe de iyi gelir. Yıkadığınız saçlarınızı ağız gargarasıyla bir kez durulayıp sonrasında duru su ile tekrar durulayabilirsiniz.

Karbonat ya da kabartma tozu

Karbonat ya da kabartma tozu kepek için en yaygın bilinen çözümlerden biri olarak göze çarpıyor. Öncelikle saçlarınızı ıslatın ve bir paket veya bir avuç kabartma tozunu saç derinize dökün ve iyice ovalayın. Sonrasında saçınızı durulayın. Bunu saçlarınızı yıkamadan önce haftada 3 kez uygulayabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken husus bu yöntemi uyguladığınızda saçlarınızı yıkarken şampuan kullanmamanız gerektiğidir. İlk olarak saçlarınızda kuruluk göreceksiniz. Sonrasında saçlarınız doğal bir yağ üretecektir ve yumuşaklığını yeniden geri kazanacaktır.

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