Bakan Yanık duyurdu: SYDV'lere 171,9 milyon lira aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ulusal Hane Ziyaretleri kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) 171,9 milyon lira kaynak aktarıldığını bildirdi.

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Yanık, yaptığı açıklamada, program kapsamında 26 milyon haneye ayrı ayrı ziyaretler gerçekleştirileceğini, düzenli sosyal yardım programından yararlanan hanelerin de mevcut ve değişen ihtiyaçlarının tespit edildiğini kaydetti.

Desteklere ulaşmakta zorlanan hanelerde yer alan engelli, yaşlı ve çok çocuklu ailelerin tespit edilmesi üzerine çalışmaların da yapıldığını vurgulayan Yanık, "İlk etapta ihtiyaç sahibi vatandaşların gereksinimlerinin tespit edilmesi için başlattığımız Ulusal Hane Ziyaretleri kapsamında SYDV'lere 171,9 milyon lira kaynak aktardık." açıklamasında bulundu.