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Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı! Türkiye'nin 81 iline kurulacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı! Türkiye'nin 81 iline kurulacak

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un merakla beklenen şarj cihazı ortaya çıktı. Trugo'dan yapılan açıklamada, "180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır" denildi.

Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı! Türkiye'nin 81 iline kurulacak

Yerli otomobil TOGG ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. TOGG'un şarj cihazları ilk kez ortaya çıktı.

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Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı! Türkiye'nin 81 iline kurulacak

Trugo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye’de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. 

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Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı! Türkiye'nin 81 iline kurulacak

Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak." ifadelerine yer verildi.

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Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı! Türkiye'nin 81 iline kurulacak

Togg'un Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Uçtan uca kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için çalışmalarımız planlarımız doğrultusunda devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

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