Yerli otomobil TOGG'un şarj cihazı ortaya çıktı! Türkiye'nin 81 iline kurulacak
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un merakla beklenen şarj cihazı ortaya çıktı. Trugo'dan yapılan açıklamada, "180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır" denildi.
Yerli otomobil TOGG ile ilgili çok önemli bir gelişme yaşandı. TOGG'un şarj cihazları ilk kez ortaya çıktı.
Trugo'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Togg kurucu ortaklarından Vestel'in Türkiye’de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır.
Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları Türkiye'nin 81 ilinde yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak." ifadelerine yer verildi.
Togg'un Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Uçtan uca kesintisiz bir kullanıcı deneyimi için çalışmalarımız planlarımız doğrultusunda devam ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.