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Putin nükleer silah kullanmaya kalkarsa generalleri onu öldürecek!

Putin nükleer silah kullanmaya kalkarsa generalleri onu öldürecek!

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Gerekirse nükleer silah kullanırız" tendidi dünyayı ayağa kaldırdı.

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24 Şubat'ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşı 7 aydır sürüyor. Rus birliklerini Ukrayna'da başarılı bir şekilde durduran Kiev yönetimi, bu ayın başında bir karşı taarruza kalkarak kaybedilen tüm toprakları almayı hedeflediğini duyurmuştu. Pek çok cephede hala devam eden çatışmalar Ukrayna birliklerinin emin adımlarla ilerlemesiyle sürüyor.

Putin askeri seferberlik ian etti

Ukrayna'nın ilerlemesine taarruza kalmasına karşı hamle olarak ülkesinde kısmi seferberlik ilan eden Vladimir Putin, tüm dünyanın gözünde 'kötü adam' olmayı sürdürüyor. Alınan kısmi seferberlik kararının ardından pek çok insan Rusya'dan başka ülkelere kaçmaya başladı, sınırlarda uzun kuyruklar oluştu.

Hem 'barış' diyor hem 'nükleer'

İlk baştan beri hedefinin Luhansk ve Donetsk olduğunu söyleyen Putin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı başarısız çıkarmanın ardından kayıplarını en aza indirmek adına barış kelimesini kullanmaya başladı. Rusya Devlet Başkanı Putin, referandum açıklamasının ardından ise Batı'ya gözdağı vererek ellerinde nükleer silahları kullanmaktan çekinmeyeceklerini açıkladı.

Kullanmaya kalkarsa ne olur...

Ukrayna lideri Zelenskiy'in 'Putin blöf yapıyor, nükleer kullanmayacak' diye iddia ettiği tehdidi Batı dünyası deyim yerindeyse tiye aldı. İngiliz Daily Express gazetesine konuşan ABD'li Slav Dilleri Profesörü Peter Duncan ise çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

Duncan'a göre, Putin Batı'ya karşı nükleer silahları kullanmaya kalkarsa kendi generalleri tarafından öldürülecek ve savaş sona erecek. Öte yandan Putin'in NATO'dan gelecek bir karşı saldırıdan korktuğunu söyleyen Duncan, Rus liderin nükleer silah kullanmaktan kaçınacağını öne sürdü.

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