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Meral Akşener'in karşısına dikilip 'açım' diye bağırdı, senaryo çıktı! Hadi Özışık'ın yorumu olay

Meral Akşener'in karşısına geçip 'açım' diyerek bağıran kadın İYİ Partili çıktı. Akşener'in son dönemde sahada iyi çalıştığını belirten Hadi Özışık, "ilginç bir takım şeyler" oluyor dedi ve Akşener'in karşısına çıkıp dert yananların olduğunu fakat sonrasında bu işin tiyatro olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

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Meral Akşener'in gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yanına yaklaşan bir kadın, "Açım, ölüyorum" diyerek dert yandı. Akşener'e geçinemediğinden yakınan Nurgül Sipahi'nin İYİ Parti teşkilatlarında boy boy fotoğraflarının olduğu ve parti üyesi olduğu ortaya çıktı.

4 bin lira maaş aldığını bunun 2 bin lirasını kiraya verdiğini söyleyen Sipahi'nin 2 adet dairesinin olduğu öğrenildi.

"Bu senaryolar nedir diye soran" Hadi Özışık, Youtube kanalındaki yayınında dikkat çeken yorumda bulundu ve "Bunun doğru olup olmadığının net bir şekilde açıklanması lazım bu kaçıncı oldu Meral Akşener inandırıcılığını kaybeder benden söylemesi..." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Etimesgut'ta gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yanına gelen Nurgül Sipahi

"Şimdi bana söyle; aidat mı vereyim, elektrik mi vereyim, su mu vereyim, ne yiyeyim? Ne içiyim? Temizliğe gidebilsem, ritm bozukluğu var kalp hastasıyım.Ne olur bizi kurtarın. Biz ölüyoruz, açız, aç. Emekliyiz. Ben yaşamak istiyorum. Perişan olduk" dedi.

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