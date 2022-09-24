BIST 3.282
DOLAR 18,41
EURO 17,84
ALTIN 973,15
HABER /  MAGAZİN

"Parayı bastım yaptırdım" demişti! Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz halini görenler dumura uğradı

"Parayı bastım yaptırdım" demişti! Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz halini görenler dumura uğradı

Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü spiker Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı. Ünlü iszmin estetiksiz halini görenler "Niye yaptın bunu kendine" dedi.

Abone ol

34 yaşındaki ünlü sunucu Hande Sarıoğlu 2019 yılında Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile tartışmasıyla adını duyurmuş ve uzun süre gündemlerden düşmemişti. Spor spikeri Hande Sarıoğlu, 2021'de Habertürk ile yollarını ayırmış ve Turco Medya'ya transfer olmuştu. 

Estetik açıklamasıyla bombayı patlatmıştı

Şimdilerde Youtube'da yayın yapan Bahis TV'de bahis severler için günün maçlarını yorumlayan ünlü isim aynı zamanda sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sarıoğlu İnstagram hesabından yaptığı her paylaşım ve açıklamayla resmen olay oluyor. 

Daha önce yaptırdığı estetiklerle ilgili konuşan Hande Sarıoğlu göğüslerini yaptırdığını söylemiş ve "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli." ifadelerini kullanmıştı.

Icardi yorumu estetiksiz halini ele verdi

Bu sözleriyle uzun süre magazin dünyasının gündeminden düşmeyen ünlü isim geçtiğimiz gün ise Galatasaray'ın yeni oyuncusu Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın ayrılık kararına bomba gibi bir paylaşımda bulundu. Sarıoğlu, Wanda Nara'ya esprili bir dille "Wanda Nere?" demesi herkesin dikkatini çekerken ünlü spiker merak konusu oldu.

Meğer estetiksizken...

Sosyal medya kullanıcıların Hande Sarıoğlu'nu araştırması üzerine ünlü spikerin eski estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı. "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var." diyen Hande Sarıoğlu'nun değişimini görenler bir hayli şaşırdı.

Eski hali sosyal medyada gündem olan Sarıoğlu'nun estetiksiz hali daha çok beğenildi. Sarıoğlu'nun eski halini görenler "Doğal halin çok güzelmiş.", "Boş yere estetik yaptırmışsın" yorumları yaptı. İşte Eski Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali...

ÖNCEKİ HABERLER
Yorgunluk deyip geçmeyin! Bacak ağrılarınızın altında ciddi sorunlar olabilir
Yorgunluk deyip geçmeyin! Bacak ağrılarınızın altında ciddi sorunlar olabilir
Türkiye'deki Ukraynalı sayısına bakın! Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar açıkladı
Türkiye'deki Ukraynalı sayısına bakın! Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar açıkladı
Evlilik haberini duyurmuşlardı! Rıza Kocaoğlu ve Selin Işık da ayrılanlar kervanına katıldı
Evlilik haberini duyurmuşlardı! Rıza Kocaoğlu ve Selin Işık da ayrılanlar kervanına katıldı
Bakan Yanık duyurdu: SYDV'lere 171,9 milyon lira aktarıldı
Bakan Yanık duyurdu: SYDV'lere 171,9 milyon lira aktarıldı
Halk TV'de bir aylık daha! Böyle duyurdu: "Bazen ayrılık kaçınılmazdır"
Halk TV'de bir aylık daha! Böyle duyurdu: "Bazen ayrılık kaçınılmazdır"
Cilt lekeleri ve güneş yanıklarınızla vedalaşın! Bu kürler sayesinde süt gibi cildiniz olacak
Cilt lekeleri ve güneş yanıklarınızla vedalaşın! Bu kürler sayesinde süt gibi cildiniz olacak
Erdoğan, 'Putin ısrarla istedi' demişti! Herkesin merak ettiği esirin kimliği ortaya çıktı
Erdoğan, 'Putin ısrarla istedi' demişti! Herkesin merak ettiği esirin kimliği ortaya çıktı
İkisinin aynı yaşta olduğuna kimse inanmıyor! Üniversite 'gerçek mi?' diye araştırıyor
İkisinin aynı yaşta olduğuna kimse inanmıyor! Üniversite 'gerçek mi?' diye araştırıyor
Seda Sayan'dan 25 yaş küçük eşine jest! Çağlar Ökten için bunu bile yaptı...
Seda Sayan'dan 25 yaş küçük eşine jest! Çağlar Ökten için bunu bile yaptı...
İranlı suikast timini MİT durdurmuştu! İstenen cezalar belli oldu
İranlı suikast timini MİT durdurmuştu! İstenen cezalar belli oldu