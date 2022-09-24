"Parayı bastım yaptırdım" demişti! Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz halini görenler dumura uğradı

Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren ünlü spiker Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali ortaya çıktı. Ünlü iszmin estetiksiz halini görenler "Niye yaptın bunu kendine" dedi.

Abone ol

34 yaşındaki ünlü sunucu Hande Sarıoğlu 2019 yılında Habertürk TV'de Fatih Altaylı ile tartışmasıyla adını duyurmuş ve uzun süre gündemlerden düşmemişti. Spor spikeri Hande Sarıoğlu, 2021'de Habertürk ile yollarını ayırmış ve Turco Medya'ya transfer olmuştu.

Estetik açıklamasıyla bombayı patlatmıştı

Şimdilerde Youtube'da yayın yapan Bahis TV'de bahis severler için günün maçlarını yorumlayan ünlü isim aynı zamanda sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Sarıoğlu İnstagram hesabından yaptığı her paylaşım ve açıklamayla resmen olay oluyor.

Daha önce yaptırdığı estetiklerle ilgili konuşan Hande Sarıoğlu göğüslerini yaptırdığını söylemiş ve "Arkadaşlar ben bu memeleri 5 sene önce bastım parayı aldım. Kalçalarım çok geniş olduğu için memelerim eksik kalıyordu proporsiyon olarak. Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli." ifadelerini kullanmıştı.

Icardi yorumu estetiksiz halini ele verdi

Bu sözleriyle uzun süre magazin dünyasının gündeminden düşmeyen ünlü isim geçtiğimiz gün ise Galatasaray'ın yeni oyuncusu Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın ayrılık kararına bomba gibi bir paylaşımda bulundu. Sarıoğlu, Wanda Nara'ya esprili bir dille "Wanda Nere?" demesi herkesin dikkatini çekerken ünlü spiker merak konusu oldu.

Meğer estetiksizken...

Sosyal medya kullanıcıların Hande Sarıoğlu'nu araştırması üzerine ünlü spikerin eski estetiksiz fotoğrafı ortaya çıktı. "Benim alın ve göz kenarlarımda botox, dudaklarımda dolgu var." diyen Hande Sarıoğlu'nun değişimini görenler bir hayli şaşırdı.

Eski hali sosyal medyada gündem olan Sarıoğlu'nun estetiksiz hali daha çok beğenildi. Sarıoğlu'nun eski halini görenler "Doğal halin çok güzelmiş.", "Boş yere estetik yaptırmışsın" yorumları yaptı. İşte Eski Habertürk spikeri Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz hali...