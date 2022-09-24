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Mersin'de 'babam hareketsiz yatıyor' dedi katil çıktı! Cinayetin nedenini itiraf etti

Mersin'de 'babam hareketsiz yatıyor' dedi katil çıktı! Cinayetin nedenini itiraf etti

MERSİN'de sabah saatlerinde 'babam evde hareketsiz yatıyor' ihbarı polisleri harekete geçirdi. Yapılan incelemelerde ihbarı yapan oğulun katil olduğu ortaya çıktı. Babasını gece öldürdüğünü itiraf eden şahsın bahçeye gömdüğü av tüfeği de polis tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin'in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesinde ikamet eden H.B. isimli şahıs, gece domuz avına gittiğini, av dönüşünde aynı evde birlikte yasadığı babasının yerde hareketsiz olarak yatar vaziyette bulduğunu ihbar etti.

İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri, Y.B isimli şahsın ateşli silahla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde öldürme olayının aydınlatılması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatan jandarma ekipleri, maktulün oğlu olan, aynı zamanda ihbarda bulunan H.B. tarafından öldürüldüğünü tespit etti.

Bu yüzden öldürmüş!

Gözaltına alınan H.B, cinayet olayını itiraf ederek, ailevi geçimsizlik nedeniyle tartıştığı babası Y.B.'yi av tüfeğiyle öldürdüğünü söyledi. Şüpheli tarafından bahçeye gömülen av tüfeği de ekipler tarafından bulunurken, şahıs işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.

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