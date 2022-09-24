Çin'de gerçekten darbe mi oldu? Çin'de yaşayan Türk bile kuşkuya düştü : Allah için korkutmayın beni

ÇİN sosyal medyanın gündemine 'darbe" olduğu iddiaları ile düştü. Uluslararası haber ajanslarında bu konuda bir haber yer almazken, twitter bununla çalkalanıyor. Haberin dayanağı ise Pekin'de görüntülenen bir askeri konvoy. İddiayı duyuran da Covid-19'u dünyaya haber veren gazeteci. Ancak bu ismin daha önce başka iddiaları da olmuştu ve yalan çıkmıştı. Peki Çin'de gerçekten darbe mi oldu? Pekin'de yaşayan bir Türk de kuşkuya düştü, sokaklara çıkıp darbe mi oldu diye baktı. İşte gönderdikleri...

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ÇİN'de darbe olduğu ordunun yönetime el koyarak devlet başkanının tutukladığı iddiaları sosyal medyada gündemin ilk sırasına oturdu. Henüz resmi kaynaklardan Çin'de bir darbe olduğuna ilişkin bir bilgi paylaşılmış değil. Dedikoduyu gündemin ilk sırasına taşıyan Çin'de yaşayan ve Covid-19 salgınını haber veren bir gazeteci oldu. Bazı uçuşların iptal edilmesi de bu dedikoduya güç verdi.

Peki gerçekte ne oluyor? Sahiden Çin'de darbe mi oldu?

Çin söylentisi öyle büyüdü ki Çin'de yaşayan Türkler bile "darbe mi oldu acaba" diyo sorar oldu. O Türklerden biri Shanghai Universitesi'nde doktora yapan Nurettin Akçay... "Allah için beni korkutmayın" diyen Nurettin Akçay, twitterdan okuduklarıyla kuşkuya düşmüş. Pekin'den görüntüler çeken Nurettin Akçay, darbe söylentisini gerçek kılan bir duruma rastlamadığını söylüyor.

İşte Pekin'de yaşayan Nurettin Akçay'ın sosyal medya hesabından verdiği bilgiler:

-Allah için beni korkutmayın... Darbe falan. Zaten korona günlerinde aylarca evden çıkmadım. Bir de şu kısacık hayatıma darbe sığdıramam. :)

Pekin'deyim askeri hareketlilik yok

-Çin'le ilgili dedikoduları az önce Twitter'da okudum. Şu an Pekin'deyim en ufak bir hareketlilik yok. Sabahtan araç kullanıyordum. O yüzden Pekin'deki birçok bölgeye gittim ama hiçbir sıkıntı göremedim. Burdan anlık bir video da paylaşayım.

Çin'de sıradışı tek şey internet kesintileri

-Çin medyasında konuyla ilgili en ufak bilgi yok. Uluslararası medyada bir iki küçük site hariç bilgi yok. Pekin'de durum stabil. Gözüme çarpan tek şey son bir haftadır internette yaşanan kesintiler. O da zaten sürekli olan şey.