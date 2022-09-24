Sivas'ta büyük fırsat! Suların çekilmesiyle buldular hemen etrafını çevirdiler

Sivas’ın Hafik ilçesine uzaklığı 12 kilometre olan Pusat-Özen barajı 2009 yılında su tutmaya başlayınca Maden-Alanyurt ve Pusat köyleri sular altında kaldı. Barajın 6 ay gibi kısa bir sürede su toplamasıyla yerleşim yerleri ile Maden köyünün mezarlığı da suya gömüldü.