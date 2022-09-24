Sivas'ta büyük fırsat! Suların çekilmesiyle buldular hemen etrafını çevirdiler
SİVAS'ta evlatlar 15 yıl sonra gelen fırsatı değerlendirdi. Anne ve babalarının kaybolan mezarlarını suların çekilmesiyle buldular ve hemen etrafını çevirdiler.
Sivas’ın Hafik ilçesine uzaklığı 12 kilometre olan Pusat-Özen barajı 2009 yılında su tutmaya başlayınca Maden-Alanyurt ve Pusat köyleri sular altında kaldı. Barajın 6 ay gibi kısa bir sürede su toplamasıyla yerleşim yerleri ile Maden köyünün mezarlığı da suya gömüldü.
Köy mezarlığı barajın içerisinde küçük bir adacık olarak kaldı. Yüzlerce mezar suya gömüldü. Yüzme bilmeyen ve suda kullanılacak ulaşım aracı bulunmayan köylüler, yaklaşık 15 yıl yakınlarının mezarlarını yerinde ziyaret edemedi.
Bu yıl bölgenin az yağış alması ve kuraklığında etkisiyle barajın suyu yaklaşık 100 metre çekildi. Hal böyle olunca sular altında kalan Maden köyünün mezarlığındaki bazı mezarlar gün yüzüne çıktı.
Kaybolma noktasına geldi
Maden köyü sakinlerinden Recep ve Süleyman Kocacık kardeşlerin anne ve babalarının yıllardır suya gömülü olan mezarları da zamanla aşınarak adeta kayboldu.