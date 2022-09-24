Görenler hayrete düşmüştü! Melike Şahin bacaklarındaki yaraların sebebini açıkladı

Son dönemlerin popüler şarkıcılarından Melike Şahin'in bacaklarındaki yaralar, hayranlarının gözünden kaçmamış, herkes bu yaraların nedenini merak etmişti. Melike Şahin söz konusu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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Son dönemlerde adı sıklıkla gündeme gelen isimler arasında yer alan güzel şarkıcı Melike Şahin, geçtiğimiz gün Nişantaşı'ndaki bir kozmetik mağazasında görüntülendi.

Yanındaki gizemli arkadaşı dikkat çeken şarkıcı Melike Şahin, gazeteciler ile ayaküstü muhabbet etti.

"Maşallah diyelim"

Harbiye'deki konserine çok sayıda ünlü ismin geldiğinin hatırlatılmasına ilişkin konuşan Şahin şu açıklamayı yaptı:

Hepsiyle tanışıyorum, arkadaşlarım. Geliyorlar sağ olsunlar. Bir de son dönemde insanlarda 'Melike Şahin kim?' gibi durumlar oluyor. Sevdikleri için geliyor. İlgi artsın çoğalsın, maşallah diyelim.

Ünlü şarkıcının ayaklarındaki izler merak mevzusu olmuştu.

Şahin, "Arkadaşlar ben sedef hastasıyım, iyiyim" dedi.

Melike Şahin kimdir?

Melike Şahin, 18 Nisan 198'da İstanbul'da dünyaya geldi . Aslen Sivas Divriğili olan ve çocukluğundan itibaren müziğe büyük ilgi duyduğunu belirten Melike Şahin, lise yıllarında Çağdaş Müzik Merkezi’nde Timur Selçuk’tan şan dersleri almıştır.

2012'de mezun olduğu Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji eğitiminin sonrasında 2017'ye kadar Baba Zula ile vokalist olarak çalıştı. Baba Zula’yla çalışmayı bırakmadan kısa bir müddet önce "Melikşah ve Saz Arkadaşları" adı altında bir proje başlattı, bu ekip ile Beyoğlu'nda Kanto isimli meyhanede arabesk temalı bir repertuar ile bir müddet konserler verdi.

2017 senesinde Fransız yönetmen Tony Gatlif’in Djam isimli filminde seslendirdiği üç şarkı ile yer aldı ve aynı yıl filmin dünya prömiyeri öncesinde Cannes Film Festivali’nde bir konser verdi.

2017'de ilk teklileri Bi' fırlatsam ve Deli Kan ile solo kariyerine başladı. İlk solo albümü Merhem, Şubat 2021'de yayımlandı. Albümün ilk teklisi, Ocak 2021'de yayımlanan "Uykumun Boynunu Bükme" oldu.

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