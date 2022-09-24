Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz'un Lenfoma tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı! Ünlü şarkıcı ilk kez hastalığı hakkında açıklama yaptı

Athena Müzik grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un abisi ve grubun gitaristi Hakan Özoğuz'un geçtiğimiz günlerde kanserle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı hastalığı hakkında ilk kez açıklama yaptı.

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90'lı yılların başına İstanbul'da Özoğuz kardeşler tarafından kurulan punk rock tarzı müzik yapan ilk grup olan Athena kurulduğu günden bu yana Türk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Verdiği her konser ve çıkarttığı her şarkı gündeme bomba gibi düşen grup bu defa kötü bir haberle gündeme gelmişti.

Hastalığı ortaya çıktı

Grubun hem kurucusu hemde solisti olan Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi ve grubun gitaristi olan Hakan Özoğuz'un uzun süredir konserlerde yer almaması herkes tarafından dikkat çekiyordu. Bir çocuk babası, 45 yaşındaki ünlü ismin lenfomaya kanseri ile mücadele ettiği haberi geçtiğimiz günlerde öğrenilmiş ve sanat dünyasını üzmüştü.

Sosyal medya hesabından duyurmuştu

Amerikan hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıkan Hakan Özoğuz'un tedavi nedeniyle konserlere çıkmadığı ve bir süre daha sahnelerden uzak olacağı öğrenilmişti. Hakan Özoğuz hastalığı ve konserler hakkında ilk kez açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Daha önce hastalığı hakkında Ağustos ayında Twitter hesabı üzerinden "Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar." açıklaması yapan ünlü şarkıcı takipçilerinden birçok geçmiş olsun dileği almıştı.

Durumunu ilk kez açıkladı

Son durumu merak konusu olan Özoğuz hayranlarını merakta bırakmamak için yine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla durumunu açıkladı. Ünlü şarkıcı "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyiki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere." ifadeleriyle durumunu açıkladı. İşte Hakan Özoğuz'un o paylaşımı...