BIST 3.282
DOLAR 18,41
EURO 17,84
ALTIN 973,15
HABER /  MAGAZİN

Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz'un Lenfoma tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı! Ünlü şarkıcı ilk kez hastalığı hakkında açıklama yaptı

Athena'nın gitaristi Hakan Özoğuz'un Lenfoma tedavisi gördüğü ortaya çıkmıştı! Ünlü şarkıcı ilk kez hastalığı hakkında açıklama yaptı

Athena Müzik grubunun solisti Gökhan Özoğuz'un abisi ve grubun gitaristi Hakan Özoğuz'un geçtiğimiz günlerde kanserle mücadele ettiği ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcı hastalığı hakkında ilk kez açıklama yaptı.

Abone ol

90'lı yılların başına İstanbul'da Özoğuz kardeşler tarafından kurulan punk rock tarzı müzik yapan ilk grup olan Athena kurulduğu günden bu yana Türk müziğinin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Verdiği her konser ve çıkarttığı her şarkı gündeme bomba gibi düşen grup bu defa kötü bir haberle gündeme gelmişti.

Hastalığı ortaya çıktı

Grubun hem kurucusu hemde solisti olan Gökhan Özoğuz'un ikiz kardeşi ve grubun gitaristi olan Hakan Özoğuz'un uzun süredir konserlerde yer almaması herkes tarafından dikkat çekiyordu. Bir çocuk babası, 45 yaşındaki ünlü ismin lenfomaya kanseri ile mücadele ettiği haberi geçtiğimiz günlerde öğrenilmiş ve sanat dünyasını üzmüştü.

Sosyal medya hesabından duyurmuştu

Amerikan hastanesinde tedavi gördüğü ortaya çıkan  Hakan Özoğuz'un tedavi nedeniyle konserlere çıkmadığı ve bir süre daha sahnelerden uzak olacağı öğrenilmişti. Hakan Özoğuz hastalığı ve konserler hakkında ilk kez açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı açıklamasını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu. 

Daha önce hastalığı hakkında Ağustos ayında Twitter hesabı üzerinden "Daha önce de paylaşmış olduğum rahatsızlığımın tedavisinden dolayı önümüzdeki konserlerin bazılarında yer alamayabilirim. Sahalarda görüşmek üzere arkadaşlar." açıklaması yapan ünlü şarkıcı takipçilerinden birçok geçmiş olsun dileği almıştı.

Durumunu ilk kez açıkladı

Son durumu merak konusu olan Özoğuz hayranlarını merakta bırakmamak için yine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla durumunu açıkladı. Ünlü şarkıcı "Öncelikle bana şifa dileyen herkese çok teşekkür ederim, iyiki varsınız dostlar. Senelerdir sessiz bir şekilde izlenen hastalık, tedavi aşamasına geldiği için gerekenler yapılmakta ve iyi de geçiyor. Aralarda konserlerde birlikte olmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere." ifadeleriyle durumunu açıkladı. İşte Hakan Özoğuz'un o paylaşımı...

 

ÖNCEKİ HABERLER
Görenler hayrete düşmüştü! Melike Şahin bacaklarındaki yaraların sebebini açıkladı
Görenler hayrete düşmüştü! Melike Şahin bacaklarındaki yaraların sebebini açıkladı
Çin'de askeri darbe oldu iddiası! 'Şi Ping ve bir çok general tutuklandı' dendi gerçek ne
Çin'de askeri darbe oldu iddiası! 'Şi Ping ve bir çok general tutuklandı' dendi gerçek ne
Kimse sizin yaptığınızı anlamayacak! Herkesin hazır sanacağı etimek tatlısıyla düşman çatlatın
Kimse sizin yaptığınızı anlamayacak! Herkesin hazır sanacağı etimek tatlısıyla düşman çatlatın
Çin'de gerçekten darbe mi oldu? Çin'de yaşayan Türk bile kuşkuya düştü : Allah için korkutmayın beni
Çin'de gerçekten darbe mi oldu? Çin'de yaşayan Türk bile kuşkuya düştü : Allah için korkutmayın beni
Putin nükleer silah kullanmaya kalkarsa generalleri onu öldürecek!
Putin nükleer silah kullanmaya kalkarsa generalleri onu öldürecek!
"Parayı bastım yaptırdım" demişti! Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz halini görenler dumura uğradı
"Parayı bastım yaptırdım" demişti! Hande Sarıoğlu'nun estetiksiz halini görenler dumura uğradı
Meral Akşener'in karşısına dikilip 'açım' diye bağırdı, senaryo çıktı! Hadi Özışık'ın yorumu olay
Meral Akşener'in karşısına dikilip 'açım' diye bağırdı, senaryo çıktı! Hadi Özışık'ın yorumu olay
Yorgunluk deyip geçmeyin! Bacak ağrılarınızın altında ciddi sorunlar olabilir
Yorgunluk deyip geçmeyin! Bacak ağrılarınızın altında ciddi sorunlar olabilir
Türkiye'deki Ukraynalı sayısına bakın! Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar açıkladı
Türkiye'deki Ukraynalı sayısına bakın! Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar açıkladı
Burçların en büyük zaaflarını öğrenince işiniz daha kolay olacak
Burçların en büyük zaaflarını öğrenince işiniz daha kolay olacak