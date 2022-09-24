Biriyle flört ederken asla bunları yapmayın! Bu davranışlar soğutuyor

Biriyle görüşmeye başladığınızda hoşlandığınızı fark ederseniz bu hareketleri sakın yapmayın. Sergileyeceğiniz bu tavırlar belki de mükemmel olabilecek bir ilişkiyi başlamadan bitirebilir. Karşınızdakini kendinizden anında soğumak istemiyorsanız yapmamanız gereken hataları sizler için derledik...

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Stalk yapmak

Bazı zamanlar hepimiz stalk yaparız, kabul edelim. Ancak bu, en ufak bir açık verdiğinizde karşı tarafa berbat bir sinyal verebileceği gibi hoşlandığınız kişi hakkında erken bir yargıya varmanıza da yol açabilir. Sosyal medya hesabında, kimse kendini tam olarak yansıtamaz ve bazı paylaşımlar sizi yanıltabilir. Bu yüzden en iyi yol, karşınızdaki kişiyi yaşayarak tanımaktır.

Kız arkadaşları ya da eski sevgilileri hakkında kötü konuşmak

Şu anki ya da eski sevgilisi olup olmadığına bakılmaksızın başka bir kadından kötü bahsetmek olumsuz ve soğutan bir davranıştır. Kötü ayrıldığı bir eski aşkı bile olsa bu davranış, sizin bütün imajınızı bozar. Şu anda bir ilişkisi varsa ve sizinle flört halindeyse, birlikte olduğu kişinin değil onun suçudur. Bu her zaman aklınızda bulunsun.

Fazla seksüalize etmek

Kadınların vücutları hakkında bir nesneymiş gibi konuşulmasından hoşlanmadıkları gibi, erkekler de sürekli vücutlarından bahsedilmesinden bir noktadan sonra rahatsızlık duyabilirler. Bundan hoşlanıyorsa bile, birinden gerçekten hoşlanıyorsanız onun sizden beklentisini sekse çekmemelisiniz.

Reddedildikten sonra ısrarcı olmak

Kaşınızdaki kişi sizi reddederse, nezaketle kabul edin. Üstüne gidip ısrar etmeye devam ederseniz muhtaç ve ürkütücü görünebilirsiniz; bu da gelecekteki bir ihtimali bile tamamen yok edebilir.

Sizin göre çok iyi olduğunu düşünmek

Düşük özgüven ve kendinize olan saygınız, hem kendinizle hem de diğerleriyle ilişkinizi kötü etkiler. Kendinizi eleştirmek yerine, kendinizle ilgili tüm harika şeyleri fark edin. Kendinizi, sizinle birlikte olmamasının sebebi olarak görmeyin çünkü bunun birçok sebebi olabilir.

Kıskandırmaya çalışmak

Hoşlandığınız kişiyi kıskandırmaya çalışmak çok çocukça bir davranıştır ve sizinle ilgili bambaşka şeyler düşünmesine sebebiyet verebilir. İlgilendiğiniz kişinin etrafındaki diğer erkeklerle ilgili konuşmak, başka erkeklerle imalı fotoğraflar paylaşmak veya gözünün önünde flört etmek yerine olgun biri gibi onu istediğinizi gösterin

Fazla veya az ilgi göstermek

Sürekli mesaj atmak, her paylaşımına yanıt vermek, kendi kendine gelin güvey olmak gibi fazla ilgili davranışlar onu korkutup kaçırabileceği gibi, havalı gözükmek için soğuk davranmak da ondan hoşlanmadığınızı düşünmesini sağlar. Gözlerinin içine bakın, gülümseyin, aklınızda olduğunu ona hatırlatın, beden dilinizle veya sözle ondan hoşlandığınızı ifade edin ve gerisini ona bırakın.