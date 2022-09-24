Alkollü araç sürmek tarihe karışıyor! Asrın buluşu tüm araçlara geliyor

Trafik kazalarına en çok sebep olan durumların başında gelen alkollü araç kullanımı, gelişen teknoloji sayesinde tarihe karışıyor. Amerika'da geliştirilen teknoloji sayesinde artık her araçta yer alacak olan teknoloji, araç sahibinin alkollü olmasının tespit edilmesi durumunda aracın çalışmasına engel olacak.

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Trafikte araç kullanırken dikkat edilmesi gereken bir çok kural bulunuyor. Bu kurallara uyulmadığı taktirde trafik kazaları kaçınılmaz oluyor. Yayınlanan verilere göre dünya üzerinde trafik kazalarına sebep olan durumların başında ise alkollü araç kullanımı geliyor.

Araç kullanan kişinin alkollü çıkması durumunda ağır yaptırımlar uygulansa da, bu cezalar ne yazık ki hiçbir şekilde caydırıcılık etkisi göstermiyor.

Ölümlerdeki büyük faktör: Alkol

Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) verilerine göre; ABD'de her yıl 10 bin civarında insan, alkollü araç kullanımından kaynaklanan kazalar sebebiyle yaşamını kaybediyor.

ABD'ye göre, günümüzde alkollü araç kullanımını engelleyen teknolojiler daha sık kullanılırsa, bu ölümlerin birçoğunun önüne geçilebilir.

ABD’de bulunan Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi’nden (NHTSA) bir talepte bulundu.

Tüm araçlara geliyor

NTSB, sarhoş sürücülerin arabaları kullanmasını sınırlayacak veya tamamıyla engelleyecek araç içi alkol algılama teknolojisinin tüm araçlara gelmesini istedi.

Bu sayede, trafik kazalarına bağlı ölümlerin en büyük sebeplerinden biri büyük ölçüde engellenmiş olacak.

Yeni teknolojinin çalışma mantığı ne?

Yeni teknoloji sayesinde, bir motorlu taşıt sürücüsünün performansı pasif bir şekilde izlenerek, sürücünün alkollü olup olmadığı doğru bir şekilde belirlenecek.

Kısacası araç içerisindeki sağlık izleyici sensörler, sürücünün alkollü olup olmadığını tespit edebilecek ve eğer alkol varsa, araba çalışmayacak.

Söz konusu bu sensörler, hem sürücünün nefesinden, hem de dokunduğu yerlerdeki deri altı sensörlerinden kandaki alkol miktarını tespit edebilecek.

Alkollü araç kullanmanın cezası ne kadar?

Karayolları Trafik Kanunu Md. 48/5‘e göre 2022 yılı cezaları;

İlk kez alkollü araç kullanan kişi 1823 TL,

İkinci kez alkollü araç kullanan kişi 2287 TL,

Üçüncü kez alkollü araç kullanan kişi 3675 TL'dir.

Kesilen para cezaları 15 gün içerisinde ödendiği takdirde %25 indirimli şekilde ödenebilmektedir. 30 gün içerisinde ödenmediği takdirde faiz işleyip, Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre icra yoluyla tahsil edilecektir. Para Cezasının taksitlendirilmesi mümkün olup Vergi Dairesine müracaat ederek 4 taksit yapılabilecektir.

Para cezasına maruz kalan sürücülerin 15 gün içerisinde cezaya itiraz etme hakları bulunmaktadır. İtirazlara bakmakla görevli ve yetkili mahkemeler trafik cezasının uygulandığı yer Sulh Ceza Hakimlikleridir.

Adınıza yazılmış herhangi bir trafik cezası olup olmadığını,