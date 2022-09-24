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"Benim Türkiyem"miş! FETÖ'cü Enes Kanter Yunan TV'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

"Benim Türkiyem"miş! FETÖ'cü Enes Kanter Yunan TV'sinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı

FETÖ elebaşı Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, bu kez Yunan televizyonunda boy gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'deki açıklamasını hedef alan FETÖ'cü Kanter, Yunanistan'ın mültecilere kucak açtığını savundu...

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı açıklamalar, FETÖ'cü Enes Kanter'in zoruna gitti.

Yunan televizyonuna konuk olan FETÖ'cü Enes Kanter, Erdoğan'ın mülteci meselesi üzerinden Yunanistan'a yüklenmesini hedef alarak Erdoğan'ın "gerçekleri çarpıttığını" söyledi. Enes Kanter, Yunanistan'ın mültecilere kollarını açtığını ifade etti. 

"Erdoğan'ın sözleri kabul edilemez"

FETÖ'cü Kanter, Alpha TV'ye verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: "Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'de Yunanistan hakkında söyledikleri kabul edilemez. İnsan haklarına saygı göstermiyor. Türkiye'de çok sayıda siyasi tutsak var.

"Benim Türkiyem"miş!

"Benim Türkiye'mde demokrasi yok. O bunların hiçbirinden bahsetmiyor ama Yunanistan'dan bahsediyor. Bana göre Yunan halkı ve Yunanistan, tüm göçmenlere kollarını açtı ve onları sıcak bir şekilde karşıladı."

15 Temmuz'dan sonra Yunanistan FETÖ yuvası oldu

15 Temmuz 2016'dan bu yana çoğu FETÖ üyesi yaklaşık 20 bin Türk vatandaşı, Ege Adaları veya Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçiş yaptı. Bir kısmı buradan Avrupa'nın diğer ülkelerine geçerken, yaklaşık 9 bini ise Yunanistan'da siyasi sığınma talebinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne demişti?

Erdoğan, BM kürsüsünde yaptığı konuşmada, "Yunanistan'ın Ege'de göçmenlere zulmünün giderek arttığını görüyoruz. Yunanistan hukuksuz, pervasız geri itmeleriyle Ege'yi bir mülteci mezarlığına çevirmektedir. Geçen hafta 9 aylık Asım bebek ve 4 yaşında Abdulvahap aileleriyle birlikte Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin botlarını batırması sonucu vefat etmiştir. Avrupa'nın ve BM kurumlarının insanlığa karşı suç teşkil eden bu acımasızlıklara artık 'dur' demesinin vakti çoktan gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

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