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Turuncu ve gri listeye 3 çizik daha! İçişleri açıkladı başlarına ödül konulan teröristler öldürüldü

Turuncu ve gri listeye 3 çizik daha! İçişleri açıkladı başlarına ödül konulan teröristler öldürüldü

DİYARBAKIN'ın Dicle ilçesi Görese Dağı kırsalında 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilmişti. İçişleri Bakanlığı, o teröristlerin kimliğini belirledi. 2'sinin turuncu kategoride aranan Hacer Suçin ve Aliye Kiye olduğu aktarılırken diğer şahsın gri kategoride aranan Hatice Ay olduğu paylaşıldı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Eren Abluka-34 Operasyonu kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca eylem hazırlığında olduğu tespit edilen öğrenilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 20 Eylül'de düzenlediği Jandarma SİHA ve Atak helikopteri destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Başlarına 1'er milyon lira ödül

Teröristlerden 2'sinin Terör Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle turuncu kategoride yer alan Dicle Botan kod adlı Hacer Suçin ile sözde orta saha Amed eyalet karargahında faaliyet gösteren Diren Wan kod adlı Aliye Kiye olduğunu aktarıldı.

Diğeri gri listede başında 500 bin lira ödül vardı!

Öldürülen diğer teröristin ise ise terör örgütü PKK'nın sözde orta saha Amed eyaleti Brüsk alanında faaliyet gösteren ve 500 bin liraya kadar ödülle aranan gri kategorideki Amed Ader kod adlı Hatice Ay olduğu bildirildi.

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