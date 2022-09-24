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Gece geç saatlere kadar uyanık kalıyorsanız dikkat! Uzmanlar uyardı

Gece geç saatlere kadar uyanık kalıyorsanız dikkat! Uzmanlar uyardı

Geceleri geç saate kadar uyanık kalıyorsanız bu yazıyı mutlaka okuyun. Uzmanlar, gece geç saatlere kadar uyanık kalan kişilerin kalp ve şeker rahatsızlıklarının tetiklenebileceğini söyledi. Geceleri uyumamanın zararlarını sizler için derledik. Gelin birlikte bakalım...

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Yapılan araştırmalardan sonra bilim insanları, erken yatan insanların bünyelerinin bir enerji kaynağı olarak yağı daha fazla kullandığını ve genellikle daha geç uyuyanlara göre gün içinde daha aktif olduklarını ve kilo problemlerinin de zamanla ortadan kaybolduğunu belirtiyor. Akşamları erken saatte uyumak, vücuttaki tüm hücrelerin yenilenmesine, cilt sağlığından kalp sağlığına kadar bir çok konuda hastalıkların önüne geçiyor. 

Testler yapıldı

Çalışmada yer alan Prof Steven Malin ve çalışma ekibi; 51 obez orta yaşlı yetişkini, uyku ve aktivite alışkanlıklarına ilişkin bir ankete verdikleri yanıtlara bağlı olarak erken uyuyanlar ve gece kuşları olarak gruplara ayırdı. Gönüllülerin bir hafta boyunca, belirlemiş olduğu modellerin aktivitelerini izledi ve vücutları dinlenirken veya bir koşu bandında egzersiz yaparken test edildi.

Sirkadiyen ritimlere dikkat çekti

Araştırmayı yapan ve sürdüren çalışma ekibi, gece erken yatan kişilerin insülin hormonunun kan seviyelerine nasıl daha duyarlı olduğunu ve hem dinlenme hem de egzersiz sırasında gece geç yatan kişilere nazaran daha fazla yağ yaktıklarını ve kilo problemlerinin daha hızlı bir şekilde ortadan kalktığını gözlemledi. Gece kuşları, yani gece geç saatlere kadar uyumamayı tercih eden kişiler insüline daha az duyarlı oldukları gibi vücutları bir enerji kaynağı olarak yağ yerine karbonhidratları tercih ediyordu.

Metabolizma farkı görüldü

Malin, iki grupta metabolizma farklılıklarının görülme sebebinin henüz net olmadığını söyledi, ancak insanların vücut saatlerini yöneten sirkadiyen ritimlerde bir uyumsuzluk ve dengesizlik olabileceği ihtimali üzerinde durduğunu belirtiyor:

“Eğer bir kişi gece kuşu ise, geç yatmayı tercih edebilir, ancak yine de işe gitmek veya çocuk bakmak için erken kalkmak zorunda kalıyorsa, bu onu vücut saatiyle uyumsuz olmaya zorlayabilir.”

Yapılan bu çalışma, vardiyalı çalışma sisteminin sağlığa zararlarını da yeniden gündeme getirmiş oldu. Malin, “Doğayla uyumsuz bir zamanlama düzenini teşvik edersek, sağlık riskleri artabilir” ifadelerini kullandı.

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