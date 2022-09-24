Bu eksiklik hem erkekte hem kadında cinsel isteksizliğe sebep oluyor

Cinsellik, özellikle evlilikler için son derece önemli bir konu. Bu durumun eksikliği ilişkilerde ciddi sorunlara yol açarken, partnerlerden birinde cinsel isteksizlik olması durumunda da ilişkiler sarsılabiliyor. Uzman isimlerin açıklamalarına göre, cinsel isteksizliğe sebep olan birçok faktör bulunuyor.

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Sağlıklı bir cinsel hayat, ilişkiler için oldukça önemli bir konu olarak biliniyor. Uzman isimler, D vitamininin iyi bir cinsel yaşam için son derece mühim olduğunu belirtiyor. Eğer diyetinizde yeterince D vitamini yoksa, cinsel hayatınız bundan ciddi anlamda zarar görebilir.

Güneş ışığı vitamini olarak da bilinen D vitamini, cildiniz tarafından güneş ışığına tepki olarak doğal bir şekilde üretilir fakat bu vitamin besinlerden de alınabilir.

Vitaminin faydaları arasında güçlü bir iskelet, bağışıklık sağlığı, diyabet riskinin azalması ve hatta daha iyi bir cinsel dürtü yer alır.

Hem kadınları hem erkekleri etkiliyor

Mayo Clinic’in açıklamalarına göre, D vitamini eksikliğiniz mevcutsa, iktidarsızlık, cinsel arzu azalması ve orgazm işlevi gibi problemler yaşayabilirsiniz.

Kadınlardaki eksiklik daha önemli

Kadınlarda, D vitamini eksikliği, cinsel isteksizlikte daha fazla risk altında olmanızı sağlar.

Bu durum erkeklerde ise, D vitamini eksikliği olanların, cinsel yaşamlarını etkileyecek daha düşük testosteron seviyelerine sahip olma olasılığı daha yüksek olabilir.

Cinsel ilişki uzmanları, doktor muayenesinin sonrasında takviye almanın cinsel isteğinizi ve genel memnuniyetinizi artırmaya destek olabileceğini söylüyor.

D Vitamini olan yiyecekler

D vitamini vücudumuz için vazgeçilmez vitaminlerin başında bulunur. Sağlıklı bir hayat için gerekli olan D Vitamini, eksikliği durumunda birçok hastalığa sebep oluyor. Vücut tarafından sentezlenebilmesi sebebiyle D Vitamininin kaynağının gıdalar olduğunu belirten uzman isimler, bilinmesi gereken şeyleri şöyle açıkladı:

D vitamininin vücuttaki görevleri nelerdir?

Raşitizm hastalığını önler.

Kas kasılmalarına engel olur.

İnce bağırsaktaki emilimi gerçekleştiren fosfor ve kalsiyumun daha iyi emilmesini sağlar.

Kandaki kalsiyum seviyesinin düşmesine engel olur.

Diş gelişimi ve sağlığı için çok önemlidir.

Kanın pıhtılaşmasına yardımcı olur.

Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına katkı sağlar.

Hormonların düzenlenmesine yardımcı olur.

D vitamini eksikliğinin belirtileri;

Yorgunluk,

Vücutta ağrı,

Kemik ağrısı,

Yürümekte zorlanma,

Kuvvet kaybı,

Bağışıklık sisteminin zayıflaması,

Eklemlerde ağrı,

Değişken ruh hali,

Uykusuzluk,

Depresyon,

Saç dökülmesi

D vitamini alabileceğiniz besinler;