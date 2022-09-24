BIST 3.282
DOLAR 18,41
EURO 17,84
ALTIN 973,15
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da fabrika yangınında can pazarı! İşçiler alevlerden kaçıp çatıya sığındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da fabrika yangınında can pazarı! İşçiler alevlerden kaçıp çatıya sığındı

İSTANBUL'da bulunan 6 katlı bir ayakkabı fabrikasının bodrum katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın çatısında mahsur kalan işçiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumanların yükseldiği fabrikadaki söndürme ve çatıda mahsur kalanları kurtarma çalışması havadan görüntülendi.

Abone ol

Yangın, saat 13.15 sıralarında Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesinde bulunan bir ayakkabı fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 6 katlı ayakkabı fabrikasının bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle binanın içini dumanlar kaplarken, çalışanlar kendilerini çatıya atarak yardım bekledi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede önlem alırken, adeta can pazarının yaşandığı yangında çatıda mahsur kalan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen ve yangın nedeniyle paniğe kapılan işçiler hastaneye kaldırıldı.

İşçilerin sağlık durumu nasıl? Yangın söndürüldü

İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu ve Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü Özgür Yılmaz ise söndürme çalışmalarını inceledi ve işçilerin durumuyla ilgili bilgi aldı. Yangının söndürüldüğü öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Sivas'ta büyük fırsat! Suların çekilmesiyle buldular hemen etrafını çevirdiler
Foto Galeri Sivas'ta büyük fırsat! Suların çekilmesiyle buldular hemen etrafını çevirdiler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gece geç saatlere kadar uyanık kalıyorsanız dikkat! Uzmanlar uyardı
Gece geç saatlere kadar uyanık kalıyorsanız dikkat! Uzmanlar uyardı
Turuncu ve gri listeye 3 çizik daha! İçişleri açıkladı başlarına ödül konulan teröristler öldürüldü
Turuncu ve gri listeye 3 çizik daha! İçişleri açıkladı başlarına ödül konulan teröristler öldürüldü
Yaşadığımız anı neden daha önce yaşamış gibi hissediyoruz? İşte bilimsel açıklaması
Yaşadığımız anı neden daha önce yaşamış gibi hissediyoruz? İşte bilimsel açıklaması
Biriyle flört ederken asla bunları yapmayın! Bu davranışlar soğutuyor
Biriyle flört ederken asla bunları yapmayın! Bu davranışlar soğutuyor
Görenler hayrete düşmüştü! Melike Şahin bacaklarındaki yaraların sebebini açıkladı
Görenler hayrete düşmüştü! Melike Şahin bacaklarındaki yaraların sebebini açıkladı
Çin'de askeri darbe oldu iddiası! 'Şi Ping ve bir çok general tutuklandı' dendi gerçek ne
Çin'de askeri darbe oldu iddiası! 'Şi Ping ve bir çok general tutuklandı' dendi gerçek ne
Annesine tatile gitti 5 komşuyu soydu! Denizli'de kadının çaldıkları yok artık dedirtti
Annesine tatile gitti 5 komşuyu soydu! Denizli'de kadının çaldıkları yok artık dedirtti
Kimse sizin yaptığınızı anlamayacak! Herkesin hazır sanacağı etimek tatlısıyla düşman çatlatın
Kimse sizin yaptığınızı anlamayacak! Herkesin hazır sanacağı etimek tatlısıyla düşman çatlatın
Çin'de gerçekten darbe mi oldu? Çin'de yaşayan Türk bile kuşkuya düştü : Allah için korkutmayın beni
Çin'de gerçekten darbe mi oldu? Çin'de yaşayan Türk bile kuşkuya düştü : Allah için korkutmayın beni
Mersin'de 'babam hareketsiz yatıyor' dedi katil çıktı! Cinayetin nedenini itiraf etti
Mersin'de 'babam hareketsiz yatıyor' dedi katil çıktı! Cinayetin nedenini itiraf etti