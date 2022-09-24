Kaoslardan ismi eksik olmayan ünlü oyuncu kendini Mesih ilan etti! "Akıl sağlığı yerinde değil"

Hollywood'un en parlak oyuncularından olan son dönemde akıl sağlığı ile ilgili problemlerle ve suçlarla gündemlerden düşmeyen Ezra Miller kendini Mesih ilan etti.

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Afterschool filmi ile adını duyuran Hollywood'un ünlü oyuncusu 29 yaşındaki Ezra Miller geçtiğimiz Mart ayında aktör Hawaii'de Hilo'daki Margarita Köyü adlı bir tiki barda, küfürler yağdırdıktan, bir patronun yüzüne tükürdükten ve A Star Is Born'dan “Shallow” şarkısını karaoke yapan bir kadından mikrofon kaptıktan sonra tutuklanmıştı.

Ruhani akıl hocasına inandı, kendini Mesih ilan etti!

Son dönemlerde adı sık sık suç, kaos gibi olaylara karışan Ezra Miller bir dönem kendisinin sıradaki sıradaki "Mesih" olduğunu düşünen Jasper Young Bear adında bir ruhani akıl hocasına gittiği ve bu kişinin Miller'a "Masonlar seni öldürmek için şeytan gönderiyorlar" dediği belirtildi.

Ünlü oyuncunun ruhani akıl hocasına inanarak kendisi hakkında çevresine Mesih ve şeytan olduğunu söylediği iddia edildi. Hollywood'un ünlü oyuncusunun kendisini Mesih ilan etmesinin ise bir grup genç takipçisi tarafından ortaya çıkarıldığı öğrenildi.

Kendi haremini kurduğu iddia edildi

Aynı zamanda bazı kaynakalara göre Miller'in, ABD’nin Vermont eyaletindeki çiftliğinde, takipçilerini ve arkadaşlarını tehlikeli ve garip koşullarda barındırmakla suçlanıyor. Mülkün ‘mermi, ot, adaçayı ve bir süper kahraman karakteri olan Flash heykelcikleri’ ile süslenmiş bir sunağa sahip olduğu söyleniyor.

Kendisini Mesih ilan eden genç oyuncu Ezra Miller'in sahip olduğu sunakta çoğunlukla genç kadınlardan oluşan bir ‘haremini’ kurduğu da iddialar arasında yer alıyor. Ünlü oyuncunun çiftliğinde ‘kadınları birbirine düşürdüğü, onlara bağırdığı, diğerlerinin önünde küçük düşürdüğü’ iddia ediliyor.

Mahkemede açıkladı

Çocuk kaçırma, hırsızlık, istismar gibi suçlamalarla sık sık mahkeme karşısına çıkan Ezra Miller akli dengesinin yerinde olmadığını mahkemede söylemiş ve hayatının yoğun krizlerle dolu bir döneminde olduğunu sözleriyle ifade etmişti. Ünlü oyuncu gelecek ay hırsızlık suçlamalarıyla hakim karşısına çıkacak.