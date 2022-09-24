Başörtüsü nedeniyle staja kabul edilmediği iddia edilmişti! MEB soruşturma başlattı

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB), İstanbul'da bir üniversite öğrencisinin staj için gittiği özel bir kolejde başörtüsü nedeniyle başvurusunun kabul edilmediği iddialarıyla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye'de son 20 yılda başörtüsü yasağı başta olmak üzere eğitimin önündeki tüm antidemokratik engellerin kaldırıldığı belirtildi.

Böyle bir uygulamanın asla kabul edilemeyeceği kaydedilen açıklamada, "Bakanlığımızca söz konusu iddialar hakkında Bakanlık müfettişi görevlendirilerek gerekli inceleme ve soruşturma başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Nezaket Akbulut, okulu tarafından staj için yönlendirildiği Kağıthane'deki bir koleje başörtüsü nedeniyle kabul edilmediği gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

Bakan Yanık devreye girdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul’da üniversite öğrencisinin staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı iddiasıyla ilgili davaya müdahil olacaklarını duyurdu. Bakan Yanık "İstanbul'da üniversite öğrencisi bir genç kızımızın okulu tarafından staj için yönlendirildiği koleje başörtüsü nedeniyle alınmadığı yönündeki iddiaları esefle okuduk. Eski Türkiye'nin vesayet sisteminin bir göstergesi olan bu tür tavırları ne kabul ederiz ne de böyle bir olayın hukuki olarak hesabını sormadan bırakırız." dedi.