Yılların dostluğu hakkında ilk itirafı Teoman yaptı! Meğer Şebnem Ferah'la...

Ünlü şarkıcı Teoman uzun yıllardır arkadaşı olan meslektaşı Şebnem Ferah ile ilgili sözleriyle kafaları karıştırdı. Ünlü şarkıcı "Hep konuşuruz bu konuyu" dedi bombayı patlattı.

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Paramparça, İstanbul'da Sonbahar, Serseri gibi şarkıları ile Türk rack müziğine damga vuran ünlü şarkıcı Teoman ve aynı müzik türünde şarkıları bulunan meslektaşı ünlü şarkıcı Şebnem Ferah müzik dünyasının en çok yakıştırılan isimleri arasında yer alıyor.

Yıllar önce Şebnem Ferah açıklamıştı

Yıllardır aralarında aşk iddiaları çıkan ve yakın arkadaş olduklarını söyleyerek reddeden Teoman ve Şebnem Ferah bütün yalanlamalara rağmen aralarındaki uyumdan dolayı hayranlarının aşk yaşadıklarına dair iddiaları bitmiyor.

Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah aşk iddialarının patlak verdiği 2003 yılında yaptığı bir açıklamayla uzun süre gündem olmuştu. Ünlü şarkıcı açıklamasında "Neredeyse beraber büyüdük. Aramızdaki dostluk zaman zaman farklı algılanmış olabilir. Biz de farklı duygular hissetmiş olabiliriz birbirimize. Şu an arkadaşız. Ama geçmişte ne olduğu, ya da gelecekte neler olacağı konusundaki düşüncelerimiz bize özel" demiş ve herkesin aklını karıştırmıştı.

Gönülçelen Teoman iddiaları sonlandırmıştı

Bu sözlerden sonra aşk iddiaları daha da alevlenince ünlü isimler bir daha açıklama yapmamıştı. Şimdilerde 54 yaşında olan sevilen şarkıcı Teoman ise o dönemler genç kızların sevgilisi ve çapkınlıklarıyla anılıyordu. Adı birçok ünlü güzelle aşk iddialarına karışması üzerine Şebnem Ferah'la olan aşk iddiaları ortadan kalkmıştı.

Yıllar sonra evlilik itirafı geldi, aşk tekrar alevlendi!

Yıllar geçmesine rağmen akıllardan silinmeyen arkadaşlık ve aşk arasındaki bu ilişkinin sahibi olan Teoman yıllar sonra Şebnem Ferahla ilgili bomba gibi bir açıklama yaptı. Ünlü şarkıcı uzun yıllardır yakıştırıldığı arkadaşıyla ilgili evlilik imasında bulundu. Teoman "Her zaman arkadaştık. Arada konuşuyoruz, yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız diye…" sözleriyle hayranlarını hem güldürdü hem de heyecanlandırdı. Yakın arkadaşlar arasındaki aşk iddiaları yıllar sonra tekrar alevlendi.