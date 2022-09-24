Çocuklarınızda demir eksikliği varsa bu gıdalarla takviye verin

Çocuklarınızın gelişimi için demir elementi oldukça gereklidir. Eksikliğinde birçok soruna yol açabilen demir, enfeksiyonlara zemin hazırlayabildiği gibi okul performansını da olumsuz yönde etkiliyor. Çocuğunuz kendini yorgun hissediyorsa, halsizliği, iştahsızlığı ve bu tür rahatsızlıkları varsa bu gıdaları mutlaka deneyin...

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Kuruyemiş

Kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik, çiğ badem, fındık, fıstık ve ceviz gibi kuruyemişler önemli ve zengin demir kaynaklarıdır. Bundan dolayı çocuğunuzun okula götürdüğü beslenme çantasına bir avuç kuruyemiş koyarsanız demir kaynaklarından yararlanmasını destekleyebilirsiniz. Fakat aşırıya kaçılması durumunda kalori bakımından yüksek olabileceğinden diyabet hastalığı ve obezite riskini arttırabilir.

Yeşillikler ve C vitamini içerek besinler

Sebze ve tahıllar C vitamini içeren besinler ile birlikte tüketildiklerinde demirin çözünürlüğünü arttırıyorlar. Bundan dolayı, çocuğunuza sebze yemeklerinin yanında mutlaka, çok zengin bir demir deposu olan sivri biber ile portakal suyu (liflerini de suyuna katarak) vermeniz demir açısından zengin beslenmesini sağlar. 1 adet portakal demiri bir kat artırıyor. Fakat portakalın 1 taneyi aşmaması çok önemli çünkü fazla tüketilmesi durumunda karaciğer yorulabilir.

Brokoli ve havuç

Brokoli ve karnabahar sadece çocukların değil yetişkinlerin birçoğunun da yemek istemedikleri, ama tam anlamıyla adeta bir şifa deposu olan besinlerdir. Çocuklarınıza özellikle brokoli, havuç ve patatesi (kızartmadan kaçının) sevdirin. Çünkü bu besinler demir emilimini arttırıyor.

Tahin ve pekmez

1 yemek kaşığı keçiboynuzu pekmezinin sabah aç karnına tüketilmesi, demir eksikliğinde çok önemlidir. Ancak çocuğunuza pekmez tüketmeden bir saat önce ve bir saat sonra süt ürünü vermeyin. 1 yemek kaşığı pekmez günlük demir ihtiyacının yüzde 15’ini karşılayacaktır. Tahin de hem demir yönünden hem de C vitamini yönünden zengin olması dolayısıyla kansızlığa karşı fayda sağlayabiliyor. Aşırıya kaçmadan tahin-pekmez karışımının her gün tüketilmesi kansızlık için iyi bir doğal ilaçtır.

Et, balık, yumurta ve karaciğer

Okul çağı gelmiş olan çocuklar, tüm vücut hücreleri için gerekli bir mineral olan demir ihtiyacını bazı yiyeceklerden karşılayabilir. Demir en fazla kırmızı ette bulunuyor. Kırmızı etin yanı sıra balık, karaciğer ve yumurta da adeta bir demir deposudur. Yumurtayı menemen ya da omlet gibi pişirip, domates, soğan ve C vitamini bakımından oldukça zengin olan sivri biberle demir emilimini artırabilirsiniz. Ya da yumurta yanında portakal suyu içerek de demir emilimi artırılabilir. Eti her gün 2 adet köfte büyüklüğünde yedirebilirsiniz. Fakat karaciğerin asıl görevi vücuda giren tüm zehirleri arındırmak olduğundan dolayı fazla tüketilmesi durumunda vücutta toksinlerin birikmesine yol açabileceğinden dolayı haftada 1 yedirebilirsiniz.