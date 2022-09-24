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Bu muska böreği ile hem eşinizi, hem çocuklarınızı büyüleyeceksiniz

Bu muska böreği ile hem eşinizi, hem çocuklarınızı büyüleyeceksiniz

Birçok kişi, yapacağı yemeğin tarifini internet üzerinden araştırıyor. Bu araştırılan tarifler arasında pasta ve börekler de yer alıyor. İşte sizi tadıyla kendine hayran bırakacak muska böreği tarifi.

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Kek, poğaça ve börek tarifleri internet üzerinden en çok araştırılan yiyecek tarifleri arasında yer alıyor. Özellikle internet üzerinde birçok börek tarife yer alırken, ev hanımları başta olmak üzere pek çok kişi bu tariflerden faydalanıyor.

İşte evde kolay bir şekilde yapacağınız ve tadına hayran kalacağınız muska böreği, malzemeleri ve tarifi.

Muska böreği için malzemeler:

  • 3 adet yufka

Sosu için:

  • 1/2 su bardağı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı nişasta

  • 1 yemek kaşığı sirke

İç Harcı için:

  • Beyaz peynir

  • 1 tutam maydanoz

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı

  • Susam

  • Çörek otu

Muska böreği yapılışı:

Muska böreği tarifi için, öncelikle böreğe süreceğiniz iç sosu hazırlayın. Bir kase içine yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı nişasta ve 1 yemek kaşığı sirke ekleyin. Tüm malzemeleri çırpıcı yardımı ile pürüzsüz bir kıvama gelene kadar iyice karıştırın. Sonrasında iç harç için bir kaba kullanacağınız miktarda beyaz peyniri eliniz ile parçalayarak ekleyin. Üzerine 1-2 tutam ince ince doğranmış maydanoz ekleyip, iyice karıştırın. Muska böreğini peynirli harç yerine patatesli, kıymalı ya da ıspanaklı bir harç ile de deneyebilirsiniz.

Diğer tarafta yufkalardan birini alıp, tezgah üzerine koyun. Yufkanın üzerine iç sostan döküp, fırça yardımı ile her yerine gelecek şekilde güzelce yayın. Sonrasında yufkayı ikiye katlayın. Katladığınız yufkanın üzerine de hazırladığınız sostan sürün. Yufkayı 3-4 parmak genişliğinde şeritler halinde düzgün biçimde kesin. Her bir yufka şeridinin uç kısmına hazırladığınız peynirli harçtan koyun. Diğer yufkanın uç kısmını harcın üzerine üçgen şekle gelecek şekilde kapatın. Sonrasında sola ve sağa doğru düzgün üçgenler olacak şekilde katlayın. Kalan yufka şeritlerini ve diğer yufkaları da tıpkı bu şekilde hazırlayın.

Hazırladığınız muska böreğini yağlı kağıt serili fırın tepsisi içine düzgün şekilde dizin. Üzerlerine yumurta sarısını fırça yardımı ile sürün. Sonrasında çörek otu ve susam serpiştirin. Hazırlanan bu tepsiyi daha önceden ısıtılmış 180 derece fırına verin. Üzerleri güzelce kızarana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişmeye bırakın.

Muska böreği nasıl bir börektir?

Hazır yufkadan kısa sürede dilediğiniz iç harç ile çok basit bir şekilde hazırlayabileceğiniz, fazlasıyla pratik, sunumu şık, az malzemeli oluşu ile  içi yumuşak ve dışı çıtır çıtır lezzetli bir börektir.

Muska böreği ne kadar sürede hazırlanır?

Muska Böreği tarifini hazırlamak için toplamda 50 dakika yeterlidir. Bu sürenin 20 dakikası hazırlık, 30 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 24 adet muska böreği için geçerlidir.

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