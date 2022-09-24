Bu muska böreği ile hem eşinizi, hem çocuklarınızı büyüleyeceksiniz

Birçok kişi, yapacağı yemeğin tarifini internet üzerinden araştırıyor. Bu araştırılan tarifler arasında pasta ve börekler de yer alıyor. İşte sizi tadıyla kendine hayran bırakacak muska böreği tarifi.

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Kek, poğaça ve börek tarifleri internet üzerinden en çok araştırılan yiyecek tarifleri arasında yer alıyor. Özellikle internet üzerinde birçok börek tarife yer alırken, ev hanımları başta olmak üzere pek çok kişi bu tariflerden faydalanıyor.

İşte evde kolay bir şekilde yapacağınız ve tadına hayran kalacağınız muska böreği, malzemeleri ve tarifi.

Muska böreği için malzemeler: