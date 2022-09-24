15 gün önce anne olmuştu! Taze anne Gupse Özay kızının yüzünü ilk defa paylaştı!

Barış Arduç'la 2 yıl önce dünyaevine giren ünlü oyuncu Gupse Özay 15 gün önce kızını kucağına almıştı. Özay ilk kez kızının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

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2014 yılında senaristliğini ve oyunculuğunu Gupse Özay'ın yaptığı Deliha filminin setinde tanışan ünlü oyuncu Barış Arduç ve Gupse Özay kısa sürede arkadaşlıklarını aşka dönüştürmüşlerdi.

Daha öncede bebek bekledikleri iddia edilmişti

6 yıl boyunca aşk yaşayan ünlü çift 2020 yılında büyük aşklarını sade bir törenle nikah masasına taşımışlardı. Aşklarını ilk gündem beri gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift sosyal medya hesaplarından da birlikte çok sık paylaşım yapmıyorlar. Daha önce haklarında birçok kez bebek iddiaları çıkan ünlü çift çocuk istediklerini fakat şu an böyle bir haberin doğru olmadığını, olursa basınla paylaşacaklarını açıklamışlardı.

Mutlu haberi Gupse Özay duyurmuştu

İki yılın sonunda hayranlarını mutlu edecek bebek haberini geçtiğimiz aylarda veren ünlü çiftten Gupse Özay kız bebekleri olacağı mutlu haberi hayranlarına sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarına duyurmuştu. Oyuncu çift müjdeli haberi ise 10 Eylül tarihinde sosyal medya hesaplarından sevenlerine duyurmuştu. Jan Asya adını verdikleri kızlarını kucaklarına alan ünlü çift ilk kez anne baba olma duygusunu tatmıştı.

Minik kızıyla ilk paylaşımı yaptı

Barış Arduç kızını kucağına aldığı gün kızının pusetini tuttuğu eli yanağında bir fotoğrafını daha sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunmuştu. Kızları Asya'yla bir paylaşımda 15 gün sonra Gupse Özay'dan geldi. Ünlü oyuncu kızı ve köpekleri ile verdiği pozu İnstagram hesabı üzerinden gülümseten bir notla paylaştı. Ünlü oyuncu "Yok canım ne kıskançlığı" eklediği paylaşımıyla herkesi güldürdü. İşte Gupse Özay'ın o paylaşımı...