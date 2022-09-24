''Ben Başbakan olacağım'' diyen Meral Akşener'e rakip çıktı!

Henüz cumhurbaşkanı adayını bile belirleyemeyen 6'lı masada şimdiden başbakanlık koltuğu için kavgalar başladı. Meral Akşener, daha önce ‘Başbakanlığa adayım’ diyerek iddiasını ortaya koymuş ve kenara çekilmişti. Şimdiyse masanın bir başka ortağından benzer bir çıkış geldi. Hadi Özışık 6'lı masadaki bu çatlağı ve sonuçlarının nereye varacağını youtube kanalında yorumladı.

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Gelecek Partili Selçuk Özdağ, Meral Akşener ve başbakanlık konusundaki açıklamalarıyla yeni bir tartışmanın fitilini daha ateşledi.

"Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız"

Özdağ, “Meral Akşener, daha önce ‘Başbakanlığa adayım’ demişti. O önce konuştu, biz şimdi konuşuyoruz. Çünkü şimdi hak bizim. Çünkü bizim koltuğumuzu çaldılar. Bir gece geldik, koltuğumuz yok. O koltuğu bize millet vermişti, millet şimdi ‘O koltuğu size yeniden vereceğiz’ diyor. Birileri o koltuğu çalsa da millet bize geri verecek. Başbakanlık öncelikle bizim hakkımız.” açıklamasını yaptı.

6'lı masada başbakanlık yarışı

Meral Akşener'in birçok yerde tekrarladığı 'başbakanlığa adayım' sözlerini hatırlatan Hadi Özışık, 'Cumhurbaşkanı Adayı olmayacağım' diyen Akşener'in bu stratejisini ve Gelecek Partisi'nden gelen son açıklamayla iyice karışan 6'lı masanın durumunu değerlendirdi.

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