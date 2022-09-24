Evlenmeden önce bunları mutlaka gözden geçirin! Aynı evin içine girince pişman olabilirsiniz

Çiftler, aynı evin içine girdiklerinde kimi zaman hayal kırıklığına uğrayabiliyor. Bunun önüne geçmek ve pişmanlığı en aza indirebilmek için gözden geçirmeniz gereken bazı konular var. Bu konuları partneriniz ve kendiniz için mutlaka gözden geçirin. Peki o konular neler? Buyrun birlikte bakalım...

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Partneriyle aynı evi paylaşmak, aynı evin içinde yaşamak ve dolayısıyla bir arada olmak bazı insanlar için aşırı bunaltıcı ve sıkıcı olabilir. Ancak bazı çiftler, az önce söylediğimizin tam aksine bu durumdan büyük mutluluk duyar. Birlikte aynı evde yaşamaya başladığınızda partnerinizin bilmediğiniz farklı bir yüzü ortaya çıkabilir ve bu durum canınızı oldukça sıkabilir. Bundan dolayı da her duruma karşı hazırlıklı olmanız gerekir. Eşinizle aynı eve çıkmadan önce dikkat etmeniz ve gözden geçirmeniz gereken konuları bu yazımızda anlattık. İşte ayrıntılar...

Doğru iletişim kurabildiğinizden emin olun

Partnerinizle aynı evde yaşamak ya da evlenmek istiyorsanız aranızdaki iletişime çok dikkat etmeniz gerekir. Aranızdaki anlaşmazlıkları ve farklı düşünceleri nasıl yönetebileceğinizi iyi bilmeniz ve birbirinizi çok iyi tanımanız gerekir. Çünkü birlikte yaşadığınızda her gününüz sorunsuz geçeceğini zannetseniz de bu doğru değildir. Önemli olan yaşanan tartışmaları doğru bir iletişimle çözmek olmalıdır. Bunun için birbirinize karşı her zaman nazik, anlayışlı ve düşünceli olun.

Ortak noktada buluşun

Partnerinizle aynı evi paylaşmaya karar verdiyseniz sizi bir araya getirecek ortak hobilere sahip olmaya çalışabilirsiniz. Birlikte aynı şeylerle ilgilenmek aranızdaki sevgiyi daha çok güçlendirir. Ayrıca bu sayede iletişiminiz de artar. Birlikte eğlenmenin yollarını arayarak hayatı paylaşmayı öğrenin. Ortak zevkler ve hobiler konusunda birbirinizden çok farklıysanız aynı evde yaşamayı tekrar gözden geçirin.

Düşüncelere ve fikirlere saygı

Çiftlerin aynı evde mutlu bir şekilde yaşamlarını uzun süre sürdürebilmeleri için birbirlerine her şeyden önce ve önemli olarak saygı duymaları gerekir. Partnerinizin düşüncelerini ve fikirlerini önemsemediğinizde aranızdaki çatışmalar artar. Partnerinizi dinlemeyi ve onu anlamayı öğrenmeniz gerekir. Karşı tarafın her zaman kendini ifade etmesine müsaade etmeniz gerekir. Bu sayede, yaşanan sorunları daha kısa sürede çözebilirsiniz ve birbirinize karşı saygılı olmayı öğrenirsiniz.

Birbirinize güvenin

Sağlıklı bir ilişkide çiftlerin birbirlerine yeterli düzeyde güvenmesi gerekir. Güven duygusu çiftlerin birbirlerine davranış biçimlerini en temelden etkiler. Güven duygusu arttıkça aradaki bağlar daha güçlü hale gelir. Özellikle aynı evde yaşamaya karar verdiyseniz birbirinize ne kadar güvendiğinizi kontrol etmeniz gerekir. Çiftler birbirlerine karşı güven duymuyorsa aynı evin içerisinde mutluluğu yakalaması imkansızdır.