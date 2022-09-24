Aşklarını yeni ilan etmişlerdi! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ilk adımı attılar

Geçtiğimiz haftalarda aşklarını açıklayan ünlü oyuncu Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti evlilik iddialarına olumsuz yanıt vermiş ve hayranlarını üzmüştü. Pınar Deniz sevgilisinin ablasını takibe alınca ortalık karıştı.

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Aşk hayatıyla son dönemlerde magazin gündeminin aranan isimlerinden biri olan ünlü oyuncu Kaan Yıldırım şimdilerde kendisi gibi oyuncu olan, Yargı dizisinin sevilen oyuncusu Pınar Deniz'le aşk yaşamaya başlamıştı.

Aradığı aşkı uzun süre bulamamıştı

İlk evliliğini Adı Mutluluk dizisinde başrol paylaştığı set arkadaşı Ezgi Eyüpoğlu ile 2016 yılında yapan ünlü oyuncu Eyüpoğlu ile üç yıl süren evliliğinden ardından ihanet iddiaları nedeniyle 2019 yılında evliliklerini bitirmişti. Bir yıl kadar kimseyle aşk yaşamayan Yıldırım kalbinin kapılarını şarkıcı Hadise'ye açmış fakat aradığı aşkı bulamamıştı.

Doğum günü partisi aşkın başlangıcı oldu

2021 yılında Hadise'yle olan aşkını noktalayan ünlü oyuncunun adı birçok ünlü isimle aşk iddialarına karışmıştı. Yıldırım son olarak Kaan Urgancıoğlu'yla aşk yaşadığı iddia edilen Pınar Deniz'le aşk yaşamaya başlamıştı. İkili aşklarını sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları bir paylaşımda bileklik ve gözlük detaylarıyla sevenlerine ilan etmişti.

Ünlün çift Melike Şahin konserine ele ele gelmiş ve ilk kez el ele görüntülenmişlerdi. Herşeyin güzel gittiğini söyleyen çiftin aşkının mimarının ise Kaan Yıldırım'ın yakın dostu Uraz Kaygılaroğlu olduğu ortaya çıkmıştı. Ünlü çiftin ilk defa Kaygılaroğlu'nun doğum günü partisinde tanıştığı ve samimi oldukları öğrenilmişti.

Evliliğe sıcak bakmıyorlarken aileye girdi

Daha sonra tekrardan birlikte Aydınlık Evler tiyatro oyunun çıkışında görüntülenen çift muhabirlerin sorduğu soruları yanıtlamış ve evlilik sorularına verdikleri cevapla evlilik düşünmediklerini sevenlerine duyurmuş ve üzmüşlerdi. Aşkları tam gaz devam eden çiftten Pınar Deniz sevgilisinin ailesine girdi. Ünlü oyuncu, Kaan Yıldırım'ın ablası Nilüfer Yıldırım ile sosyal medyadan takipleşmeye başladı. Pınar Deniz'in bu haberi evlilik sorularını tekrardan gündeme getirdi.