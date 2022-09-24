TC kimlik numaranızı ezberleme şekliniz zeka türünüzü ortaya çıkarıyor!

Hemen hemen herkes TC kimlik numarasını ezbere biliyordur. Bu TC numarasını kimi 4+4+3 şeklinde kimi ise 3+3+3+2 şeklinde, kimi ise 2+2+2+2+2+1 şeklinde tek tek ezberliyor. Peki bu ezber şekillerinin zeka türünü ortaya çıkardığını biliyor muydunuz?

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Birçok kişi, yapacağı tüm resmi işlemlerde kullanılması zorunlu olan TC kimlik numarasını devamlı kimliğe bakarak okumaktansa ezberlemeyi tercih ediyor. Bu ezberleme şekilleri, örneğin 4+4+3 veya 4+3+2+2 gibi farklı düzenlerde oluyor.

Peki bu ezber şekillerinin zeka türünüz ile ilgili ip uçları verdiğini daha önce duydunuz mu? İşte TC kimlik numarasını ezberleme düzeninize göre kişisel özellikleriniz.

4+4+3

Şayet numaranızı bu şekilde söylüyorsanız sorgulayıcı ve sportif zeka türüne sahip olabilirsiniz. Bu kişiler her şeyin bir sebebi olduğuna inanır ve sebep-sonuç ilişkisiyle olayları çözmeye çalışırlar. Durağanlık bu kişilere göre değildir ve hareket halinde olmayı tercih ederler.

4+3+2+2

Bu şekilde ezberleyenler kişisel-içsel ve sosyal zeka kategorisinde yer alıyor. Beceri-hedef uyumlu bu zekası gelişmiş olan kişiler, neler yapabilecekleri mevzusunda neredeyse kusursuz bir öngörüye sahiptirler. Başladıkları işte başarı elde etme olasılıkları ise yüksektir.

3+2+2+2+2

Ezberini 3+2+2+2+2 şeklinde yapanlar sosyal ve müzikal zekaya sahip olarak değerlendiriliyor. Dışa dönük olarak bilinen bu kişiler yalnız kalmak istemezler. Yüksek enerjili olan bu kişilerin aynı zamanda liderlik özellikleri vardır. İletişim kurdukları kişileri etkilerler, ikna kabiliyetleri gelişmiştir.

3+3+2+3

T.C. kimlik numarasını bu sayede ezberleyenler, matematiksel ve sosyal zekası ön planda olan kişiler arasında yer alıyor. Bu kişiler analitik düşünme mevzusunda ön plana çıkıyor. Tümdengelim veya tümevarım mevzusunda başarılı olan bu kişiler, sağlam sorgularla, sağlıklı sonuçlar elde edebilirler.

3+3+3+2

Müzikal ve dilbilimsel zekası güçlü olan bu grup kişileri kendilerini ifade etmekte çok iyidir. Bunun yanı sıra bu kişiler, 3+3+3+2 kalıpları, ritimleri ve sesleri düşünmede iyidirler.

2+2+2+2+3

Analitik zeka grubuna giren bu kişiler birçok şeyde yeteneklidir. Satranç, dama gibi oyunlarda başarılı olan bu kişilerin karar verme yetenekleri, grafik ve istatistik okuma becerileri bilhassa gelişmiştir. Mantıksal örüntüleri ne kadar karmaşık olursa olsun çözmenin yolunu bulurlar.

2+2+2+2+2+1

Böyle bir ezberleme yapanlar dilbilimsel ve matematiksel zekası gelişmiş olanlar arasında yer alıyor. Sözcükleri ve dili kullanma yetenekleri gelişmiş bu kililer, sunu yapma, bir tartışmayı yönetme, yazma gibi mevzularda bilhassa başarılılardır.