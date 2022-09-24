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Temel Karamollaoğlu'ndan 'Kaybederseniz ne yapacaksınız' sorusuna yanıt

Temel Karamollaoğlu'ndan 'Kaybederseniz ne yapacaksınız' sorusuna yanıt

Katıldığı canlı yayında 6'lı masada kaybetme ihtimalinin hiç konuşulmadığını belirten Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Kaybedersek ne yapacağız, oturup ağlayacağız" dedi.

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Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, "Zor Ama Yine de Sor" programında Armağan Çağlayan'ın sorularını yanıtladı.

Millet İttifakı üyesi Karamollaoğlu, 6'lı masada konuşulan konulara değindi. Partideki tüm üyelerin seçimi kazanacakları konusunda hemfikir olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, kaybetme ihtimalleri üzerine hiç konuşmadıklarını dile getirdi.

"Kaybetme ihtimali hiç konuşulmuyor"

Armağan Çağlayan'ın "Kaybedersek ne yapacağız konusu hiç konuşuluyor mu?" sorusu üzerine Karamollaoğlu, "Hiç konuşulmuyor. Enterasan herkes 'Kesin kazanacağımız' görüşünde. Biz kazanırız, kazanacağız." dedi.

"Kaybedersek ne yapacağız, oturup ağlayacağız"

Bunun üzerine Çağlayan'ın "Şaşırdım ama hiç kaybetme ihtimalinin üzerinde konuşulmamasın" demesi üzerine Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:

"Kaybedersek şimdi bunu ne konuşacağız. Kaybettik, ne yapacağız. Oturup ağlayacağız. Bunun üzerinde bundan dolayı durulmuyor. Hiçbir zaman bu konu bizim gündemimize gelmedi."

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