Hollanda’nın en dindar kentinde ilk eşcinsel onur yürüyüşü: 'Halkı incitmemek için' yürüyüşte çıplaklık yok

Hollanda’da aşırı muhafazakar yapısıyla bilinen Ede kentinde ilk kez eşcinsel onur yürüyüşü düzenleniyor.

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Ede, Hollanda'nın güneyinden kuzeyine doğru bir kemer şeklinde uzanan ve 'İncil kuşağı' olarak adlandırılan aşırı muhafazakar Kalvinist Protestanların yaşadığı bölgedeki en büyük kentlerden biri.

Yürüyüş sırasında "Ede halkını incitmemek ve kışkırtmamak için" çıplak görüntülere yer verilmeyecek ve kentin muhafazakar yapısıyla uyumlu bir etkinlik gerçekleştirilecek.

Dini yapının belediye yönetimini de etkilediği kentin sakinleri, eşcinsel hakları, kürtaj ve ötanazi gibi uygulamalar konusunda katı karşı duruşlarıyla biliniyor.

Bu nedenle, ilk kez düzenlenen eşcinsel onur yürüyüşü, Hollanda’daki LGBTİ+ hareket için büyük önem taşıyor.

Yürüyüşü düzenleyen 14 kişilik ekipte yer alan 18 yaşındaki Beau Bekker, etkinliğinin amacının, halkı bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak olduğunu söylüyor.

Ancak Ede'deki yürüyüş, dünyaca ünlü "Pride Amsterdam" ve diğer etkinliklerden biraz farklı olacak.

Bölgenin muhafazakar yapısı nedeniyle, coşkulu eğlence ve kostümler yerine daha sade ve bilgilendirici bir onur yürüyüşü olacak.

Yürüyüş sonrası film akşamı, güzellik atölyesi, bilgi pazarı ve konferanslardan oluşan etkinlikler gerçekleştirilecek.

Onur yürüyüşü ve sonrasındaki etkinliklerde, kentin dini yapısına uygun bir program izlenecek. Konferanslarda, "Eşcinsellik terapisini suç haline getirmenin önemi" ve "Ebeveynlerin LGBTİ+ çocukları nasıl destekleyebileceği" gibi konular ele alınacak.

Etkinliği düzenleyen Beau Bekker, kamu yayıncısı NOS'a, yürüyüşün, bölgenin ağırlıklı olarak dindar ve muhafazakar karakteriyle uyumlu olacağını söylüyor. (bbctürkçe)