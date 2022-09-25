Mauro Icardi'ye bir haller olmuş kaçırdığı gol sonrası sosyal medya yıkıldı
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Yeni transfer süper yıldız Mauro Icardi, 2. dakikada kaleci Jensen ile karşı karşıya kaldığı pozisyonu golle sonuçlandıramadı. Arjantinli yıldızın kaçırdığı gol, taraftarları şaşkına çevirdi.Abone ol
Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Sarı kırmızılı tamı karşılaşmayı 2-1 kazandı. Takımın gollerini 12. dakikada Barış Alper Yılmaz ve 65. dakikada penaltıdan Icardi attı.
Nef Stadyumu Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın 2. dakikasında yaşanan pozisyon sonrası sosyal medya ayağa kalktı.
Gelişen Galatasaray atağında orta sahada topla buluşan Juan Mata, savunma arkasına sarkan Mauro Icardi'yi gördü.
Kaleciyi geçemedi
Mata'nın ara pası sonrasında topla buluşan Icardi, karşı karşıya pozisyonda İstanbulspor kalecisi Jensen'i geçemedi.
Görüntüler D-Smart'tan alınmıştır
Icardi'nin kaçırdığı golün ardından bazı Galatasaraylı taraftarlardan Arjantinli yıldıza tepki geldi.