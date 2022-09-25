Gerginlik devam ediyor... Güney Kore'ye gözdağı: Kuzey Kore balistik füze fırlattı

GÜNEY KORE Kuzey Kore'nin Pazar günü doğu kıyısına doğru belirsiz bir balistik füze ateşlediğini duyurdu.

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Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore'nin Pazar günü doğu kıyısına doğru belirsiz bir balistik füze ateşlediğini açıkladı.

Kuzey Kore'nin füze fırlatma hamlesi, bir ABD uçak gemisinin Güney Kore kuvvetleriyle ortak tatbikatlara katılmak üzere Güney Kore'ye gitmesi ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in ülkeye planladığı ziyaret akabinde gerçekleşti.

Japonya ve Güney Kore'ye gidecek

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 25-29 Eylül'de Japonya ve Güney Kore'yi ziyaret edecek ve öldürülen eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun resmi cenazesine katılacak.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Harris 25-29 Eylül'de Japonya'nın başkenti Tokyo ile Güney Kore'nin başkenti Seul'ü ziyaret edecek.