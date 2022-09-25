Yılın aşkına kelalaka diyeceksiniz! Kubilay Aka ve Danla Biliç konserde görüntülendi, sosyal medya birbirine girdi

Bu yıl ünlü isimlerin şaşırtan aşkları teker teker ortaya çıkmaya devam ediyor. Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çiftinin ardından bir başka aşk daha gündeme bomba gibi düştü. Oyuncu Kubilay Aka ve fenomen Danla Biliç el ele görüntülendi.

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Çukur, Vatanım Sensin, Aşk101 gibi televizyon dünyasının ünlü dizilerinde rol alan 27 yaşındaki ünlü oyuncu Kubilay Aka 2017 yılında kendisi gibi oyuncu olan Vatanım Sensin dizisinin setinde tanıştığı Miray Daner ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Çıplak fotoğraf ifşalarına 40 bin dolar kaptırdı

İlişkileriyle herkesi kendilerine hayran bırakan ünlü çift 2,5 yıllık ilişkilerini Kubilay Aka'nın ihanet iddiaları nedeniyle 2019 yılında bitirmişlerdi. Özel hayatıyla magazin gündemlerinin merak edilen isimlerinden olan Kubilay Aka geçtiğimiz günlerde kendisini, çıplak fotoğraf, videolarını yaymakla ve herkese rezil etmekle tehdit eden dolandırıcılara 40 bin dolar kaptırdı.

Ünlü oyuncuyu tehdit eden dolandırıcılar yine aynı yolu izleyerek bu defa başka görüntülerle Kubilay Aka'dan 60 bin dolar talep etmişti. Şantajları kabul etmeyen Kubilay Aka'ya bu defa ailesiyle tehditler savrulunca ünlü oyuncu soluğu savcılıkta almış ve suç duyurusunda bulunmuştu. Gündeme bomba gibi düşen bu haberden sonra Kubilay Aka bu defa bomba bir aşkla magazin dünyasını ve sosyal medyayı salladı.

Ayrılık haberini geçtiğimiz ay duyurmuştu

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, Youtube'de yayınladığı makyaj videoları ile adını duyurmayı başaran sosyal medya fenomeni Danla Biliç'le görüntülendi. Daha Önce Berat Demir, Poyraz Teoman ile aşk yaşayan Danla Biliç son olarak Kozmetik sektöründe faaliyet gösteren iş insanı Yusuf Engin ile çalkantılı bir aşka yelken açmıştı. Bir küs bir barışık ilişki yaşlayan ünlü çiftin ayrıldığını geçtiğimiz aylarda Danla Biliç duyurmuştu.

Konserde ilanı aşk moda oldu

İnternet fenomeni Danla Biliç eski aşkını çabuk unuttu ünlü isim geçtiğimiz akşam oyuncu Kubilay Aka ile Berkay konserinde görüntülendi. Samimi halleriyle dikkat çeken ikili konsere el ele geldi. Konserde sarmaş dolaş dans eden taze aşıkların o anları kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Konserden anları da sosyal medya hesapları üzerinden paylaşan ikiliye binlerce beğeni ve yorum geldi. Sosyal medya kullanıcıları Kubilay Aka ve Danla Biliç aşkına "Bu uyumsuzluk şaka mı, siz ne alaka", "Konserde ilişki itirafı bu senenin modası herhalde", "Kubilay Aka ifşalarını unutturmak için yeni ilişkiye başladı" yorumlarında bulundu. İşte taze aşıkların o anları...