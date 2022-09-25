Evdekiler bu kurabiye olmadan çay içmiyor! İşte mis kokulu şip şak kurabiye tarifi

Siz de eşi dostu çaya davet edip iki lafın belini kıralım hem de birşeyler atıştırırız diyenlerden misiniz? Keyifli sohbetlerinize eşlik edecek, çok fazla vakit ayırmadan kolayca hazırlayabileceğiniz ve sizi asla pişman etmeyecek "pişmaniye kurabiye" tarifi tam da size göre. Peki pişmaniye tadında kurabiye tarifi için hangi malzemeler gerekli, pişmaniye kurabiye nasıl yapılır? İşte herkesin yerken birbiri ile yarışacağı o meşhur lezzetin en pratik tarifi...

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Çay saatine misafirleriniz gelecekse ama çok da vaktiniz kalmadıysa sakın telaş etmeyin. Hem lezzeti, hem de kolaylığıyla çay satlerinizin vazgeçilmezi haline gelecek olan pişmaniye kurabiye tarifi aradığınız lezzet. Keyifli sohbetlerinize eşlik edecek pratik pişmaniye kurabiye'yi misafirleriniz yemek için adeta birbirleriyle yarışacak. Daha önce hiç yapmadım, nasıl yaparım ki diye düşünmenize hiç gerek yok. Çünkü aşağıda vereceğimiz tarif ile 6 kişilik, hazırlaması 10 dakika, pişirmesi 15 dakika toplamda 25 dakika içerisinde harika bir lezzeti hazırlamış olacaksınız...

Pişmaniye kurabiye yapmak için gerekli malzemeler neler?

*125 gramtereyağı

*3 yemek kaşığıpudra şekeri

*2 yemeknişasta

*1/4 çay bardağısıvı yağ

*1 paketvanilya

*1 su bardağı (2 parmak eksik)hindistan cevizi tozu

*8 yemek kaşığıun(kontrollü ekleyin)

Üzeri için:

1/2 su bardağıpudra şekeri

1/2 su bardağıhindistan cevizi tozu

Pişmaniye kurabiye nasıl yapılır, püf noktaları neler?

Pişmaniye kurabiye yapımında ilk olarak oda sıcaklığında bulundurduğumuz yumuşamış tereyağını bir kaba döküyoruz. Daha sonra içerisine nişasta, pudra şekeri, sivi yağı, hindistan cevizi tozunu ve vanilyayı da ekleyip karıştırın. Ardından 8 yemek kaşığı unumuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekliyoruz. Yapmış olduğumuz hamurumuz elimize yapışmayacak kıvama geldiğinde ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlıyoruz. Top şeklinde yapmış olduğumuz parçalarımızı yağlı kağıt serili tepsiye dizdikten pişirmek için önceden ısıttığımız 170 derece fırına veriyoruz. Yaklaşık 15-18 dakika kadar pişirin ve üstlerinin beyaz kalmasına özen gösterin.

İzmit Pişmaniyesi evde nasıl yapılır, malzemeleri neler?

Evde İzmit Pişmaniyesi yapmak için gerekli malzemeler

*2,5 su bardağı şeker

*2,5 su bardağı su

*Yarım limonun suyu

*1 yemek kaşığı tereyağı

*1 kilogram un

İzmit Pişmaniyesi evde nasıl yapılır?

Şeker ve suyu bir tencerede karıştırıp kaynatın.

Unu bir tavada kavurun.

Tepsiyi tereyağıyla güzelce yağlayın ve içi buz dolu büyük bir kabın üzerine yerleştirin.

Şerbet iyice koyulaşıp macun kıvamına gelince ocaktan alın.

İçine limon suyunu ekleyin ve yağladığınız tepsiye aktarın.

Tahta kaşıkla çevire çevire iyice macun kıvamına gelene kadar karıştırın.

Kavurduğunuz unu tezgaha döküp macunu unun üzerine alın.

Kenarlarından çekip katlayarak unu macuna tamamen yedirin.

İzmit tadında pişmaniyeniz hazır.