3 günlük birliktelikten sıkılanlar için uzun ömürlü ilişki için püf noktaları

Günümüzde ayrılıklar ve boşanmalar oldukça artmış vaziyette. Gerek sevgililer, gerek evliler, küçük problemlerin üstesinden gelmek yerine çareyi kolay olan ayrılıkta buluyorlar. Peki uzun ömürlü ilişki için neler yapmak gerekli?

Abone ol

Eski zamanlardaki evlilikler ile şimdikiler arasında bariz farklar var. Hem çiftlerin birbirlerine olan davranışları, hem de zamanla değişen alışkanlıklar bunların en göze çarpanı. Özellikle eski toprak dediğimiz kişilerin nasıl uzun süre boyunca birliktelik yaşadıklarını sık sıl merak ederiz. Günümüzdeki ayrılıklar ve boşanmaların artması ile bu sorular daha da merak ediliyor.

İşte yapmanız gerekenlerin yanı sıra, yapmamanız gereken şeylerle birlikte uzun ömürlü bir ilişki için püf noktaları:

Partnerinize en iyi arkadaşınız gibi davranın.

İnsanlar, arkadaşlarının yanında gerçek benlikleri ile olmaya ve bir şeyleri derinlemesine düşünmeden söylemeye yatkındırlar. Bu durumun ilişkiler için zor olduğu aşikar çünkü partnerinize ne düşündüğünüzü ve hissettiğinizi söylemek her zaman kolay olmayacaktır. Ancak partnerinizle ilgili bir şey moralinizi bozduğunda tıpkı yakın arkadaşınızla paylaştığınız gibi “Bu beni üzdü,' 'ben böyle hissediyorum' diyerek onunla iletişime geçmenizde fayda var.

Sosyal medyada geçirdiğiniz süreyi azaltın.

İlişkinizi güçlü tutmanın başka bir yolu olarak uzman isimler telefonlarınız yerine birbirinize bakabilmeniz için düzenli olarak sosyal ağdan uzaklaşmanız gerektiğini söylüyor.

Sosyal medyadan ya da haberlerden kendinizi uzaklaştırıp, zamanınızı birbirinizle günlük yaşamınız hakkında sohbet etmek, sıradan şeyler hakkında tartışmak veya sadece birlikte olduğunuz anın tadını çıkarmak için harcayın. Zira ara sıra sosyal medyada olup bitenlerden çok birbirinize daha fazla vakit ayırdığınızı göstermek oldukça faydalıdır.

Birbirinizden ayrı zaman da geçirin.

Partnerinizin sizinle yeteri kadar ilgilenmediğini ya da sizinle takılmaktansa yalnız olmayı tercih ettiğini düşünebilirsiniz, ancak aslında bunun gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi yok. İlişkinizin gelişmesi için ikinizin de yalnız kalmaya ihtiyacı olabilir. Kendimize ayırdığımız zaman; deşarj olmamıza, rahatlamamıza ve sadece kendimiz olmamıza imkan tanır. Bu da en az birlikte geçirdiğiniz zaman kadar önemlidir.

Birlikte ilk günkü gibi randevuya çıkın.

Yıllarca birliktelik yaşadıktan sonra, canım cicim aylarınız geçmiş ve stabil, rahat bir döneme girmiş olabilirsiniz. Ancak kıvılcımı canlı tutmak istiyorsanız ilk günkü özeni göstererek faklı yerlere gitmeye gayret etmelisiniz. Bu sayede, her zaman konuşacak bir konunuz, birlikte yapacak ilginç aktiviteleriniz ve bir sonraki buluşmanız için heyecanla bekleyeceğiniz bir durum olacaktır.

"Ben" dili kullanın.

Partnerinizle olan tartışmanız toksik seviyeye geldiyse, “bana bunu yaptın, beni çok kötü hissettirdin” gibi “sen” dili kullanmak yerine kendinizi “ben” dili ile konuşmaya çalışın. Uzmanlara göre “sen” dili, partnerinizde savunmacı bir duruş ortaya çıkarıyor ve siz konuşmayı bıraktığınız anda kendilerini savunmak için bir strateji içine giriyorlar. Kendinizi kendi düşünce ve hislerinizle sergilemeniz, partnerinizin suçlanma ve eleştirilme duygusuna kapılmasını engeller. Bu sayede daha verimli bir iletişim kurmak oldukça kolay olacaktır.