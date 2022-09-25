Yalan dedi 28’lik sevgili gerçek çıktı Ebru Gündeş 1.8 milyon dolarlık tektaşı taktı 'evet' dedi

Geçtiğimiz yıl Reza Zarrab'dan ayrılan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş Iraklı sevgilisinden evlenme teklifi aldı. Sevgilisiyle arasındaki yaş farklarıyla gündemlerden düşmeyen Gündeş, 1.8 milyon dolarlık yüzükle sevgilisine 'evet' dedi.

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Gönlümün Efendisi, Yaparım Bilirsin, Çingenem şarkılarıyla 90'lardan günümüze kadar müzik dünyasında sevilen isimlerden biri olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş 2010 yılında aşk yaşadığı İranlı iş insanı Rıza Zarrab ile nikah masasına oturmuştu.

Bahar Candan'ın eski sevgilisiyle aşka yelken açtı

Bir kızları olan ünlü çift ihanet iddiaları nedeniyle 11 yıllık evliliklerini geçtiğimiz yıl anlaşmalı olarak bitirmişlerdi. 11 yıllık evliliğini bitiren ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in kısa sürede yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcının yeni aşkının Bahar Candan'ın eski sevgilisi, inşaat, mobilya ve pazarlama şirketleri olan Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw olduğu öğrenilmişti.

48 yaşındaki ünlü şarkıcıyı yakın kadraja alan Iraklı iş insanı, Gündeş'in hiçbir konserini kaçırmadan izliyor ve aralarındaki 20 yaşa aldırış etmeden abayı yakmış halleriyle biliniyordu. Ünlü isimlerin aşkı ilk defa birlikte çıktıkları Dubai tatilinde görüntülenince ortaya çıkmıştı.

Bir küs bir barışık aşka noktayı koydular

Aralarındaki 20 yaş farkla uzun süre gündemlerden düşmeyen ünlü çiftin daha önce Dubai'de gizlice nikah masasına oturduğu iddia edilmiş ve daha sonra Ebru Gündeş bütün bu iddiaları yalanlamıştı. İddiaların yalanlanması üzerine kısa süreli bir ayrılık yaşayan ikili daha sonra aşklarına kaldıkları yerden devam etmişlerdi.

İddialara göre Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw kendisinden 20 yaş büyük sevgilisi Ebru Gündeş'e evlilik teklifi etti. Gündeş Dubai'nin ünlü binası Burj El Arab otelin son üç katında bulunan, geceliği 25 bin dolar olan kral dairesinde kendisine evlilik teklifi eden sevgilisinin evlilik teklifini kabul etti.

Iraklı sevgilisi kesenin ağzını açtı, yüzüğün fiyatı dudak uçuklattı

Rassan Khoshnaw, Gündeş'e evlenme teklifi ettiği Burj El Arab binasındaki otele İtalya’dan davet ettiği dünyaca ünlü kadın piyanisti helikopterle yemek yiyecekleri terasa getirtti. Ebru Gündeş'le romantik akşam yemeği yiyen Rassan Khoshnaw kesenin ağzını açıp sevgilisi için aldığı 1.8 milyon dolarlık tektaşı çıkararak “Benimle evlenir misin?” dedi. Ebru Gündeş de mutluluk gözyaşları içinde bu teklifi kabul etti.

Sevgilisiyle sık sık Dubai'ye gelen ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in 28 yaşındaki sevgilisi ile evlenince tamamıyla Dubai'ye yerleşeceği sadece konserler için Türkiye’ye geleceği idda edildi. Rassan Khoshnaw, Gündeş’in sadece Cahide’de sahneye çıkmasına sıcak baktığı için ünlü şarkıcının ekstra işlere gitmeyeceği, Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş için birlikte yaşayacakları ve 15 milyon dolara mal olacak saray yavrusu bir ev yaptırdıkları söylendi. Ayrıca Iraklı iş insanı müstakbel eşine tahsis edilmek üzere 19 milyon dolara bir özel uçak almaya hazırlanıyor.