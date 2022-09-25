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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı: Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedef orası. Irak'ın kuzeyindeki Terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit Operasyon bölgelerinde 4 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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