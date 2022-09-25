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Zafer Partisi Kurucusu istifa etti: Ümit Özdağ azmettirdi, beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darp ettiler

Zafer Partisi Kurucusu istifa etti: Ümit Özdağ azmettirdi, beni ve arkadaşımı 20 kişi ile darp ettiler

Zafer Partisi'nde istifa depremi. Sığınmacılara yönelik söylemleriyle tartışılan Ümit Özdağ'a şok suçlama. Partisinden istifa eden Zafer Partisi Kurucular Kurulu Üyesi Soner Çam, Özdağ'ın azmettirmesiyle kendisi ve arkadaşının 20 kişi tarafından dövüldüğünü iddia etti.

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Ankara’da bir otelde Zafer Partisi Kurucular Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İddialara göre, toplantı sırasında yaşanan gerginliğin toplantı salonu dışına taşması ile parti içindeki muhaliflerden Soner Çam ve Çetin Davarcı darp edildi.

Toplantı sırasında çıkan gerginlikle salon dışında bir arbede yaşandığını kaydeden partili Soner Çam, “Bugünkü Kurucular Kurulu toplantısında (Ümit Özdağ) konuşmaları ile hep benim üzerime oynadı. Adeta içeride bir köstebek varmış gibi ‘Buradan çıktıktan sonra bir grup toplantı yapacakmış’ diye saldırıya geçti. Ben de ‘Türkiye Cumhuriyeti Devletini karşına alamazsın. Siz Türkiye’de iç savaş çıkaracak, kaostan nemalanan bir şahsiyetsiniz’ dedim. Beni tekme tokatla beni dışarıya çıkardılar. Otelin bahçesine çıktığımızda Eskişehir Zafer Partisi Üyesi Çetin Davarcı’nın 15-20 kişi ağzını burnunu kırdı” ifadelerini kullandı.

"Haftaya gerçekleşecek genel kurulda aday çıkaracaktım”

Kurucular Kurulu Toplantısı ardından parti içindeki üyeler ile görüşüp 1 Ekim tarihinde gerçekleşecek parti kurulu hakkında planlama yapacaklarını kaydeden Çam, “Ümit Özdağ azmettirerek 150-170 kişinin olduğu salonda beni apar topar dışarı attırıp darp ettirdi. Sonra da toplantıyı bitirdi. 20 Mart itibari ile de ben genel başkana muhaliftim. Parti içinde bir grubum vardı. Haftaya gerçekleşecek genel kurulda aday çıkaracaktım. Çoğu arkadaş, ‘Aday olmayalım divan kurulunda bulunan 5 kişinin üstünü çizelim’ dedi. Bugün de toplantıdan sonra bir yerde toplanıp karar verecektik. Genel Başkan Özdağ bunu duymuş ve bugün benim üzerime oynadı. Benim üzüldüğüm konu, Türk milliyetçisi geçinen 20 kişi, bir adamı darp ettiler. Halini görün” ifadelerini kullandı.

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