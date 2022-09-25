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Buckingham Sarayı Kraliçe Elizabeth'in mezarını ilk kez paylaştı

Buckingham Sarayı Kraliçe Elizabeth'in mezarını ilk kez paylaştı

Buckhingam Sarayı, 96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth'in mezarından ilk kez fotoğraf paylaştı

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Buckingham Sarayı, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in mezarlığının fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Çiçek çelenkler ve buketlerle çevrili levhanın üzerinde babası, anne Elizabeth ve geçen yıl ölen eşi Philip'in isimleri yer alıyor.

Elizabeth, Westminster Abbey'deki devlet cenazesi ve Windsor'daki anma töreninin ardından pazartesi akşamı King Charles III ve kraliyet ailesinin diğer üyelerinin katıldığı özel bir törenle birlikte toprağa verildi.

Pirinç harfli el oyması bulunduğu siyah mermer Belçika'dan getirildi.

70 yıl tahtta görev süren Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül'de İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

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