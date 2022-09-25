Tavuk eti ile farklı bir lezzet arayanlar için mükemmel tarif: Baharatlı tavuk söğüş

Tavuk etiyle yapılan yüzlerce çeşit yemek bulunuyor. Ancak bunlardan bazıları birçok kişi tarafından bilinmiyor. İşte nefis lezzeti ile farklı bir tat arayanlar için baharatlı tavuk söğüş tarifi...



2 adet tavuk göğsü fileto

1 adet küçük boy soğan

1 adet küçük boy havuç

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

1/2 çay kaşığı köri

1/2 çay kaşığı karabiber

Tuz

Baharatlı tavuk söğüş yapılışı:

Baharatlı tavuk söğüş tarifi için; orta boy derin bir tencere içine 2 adet tavuk göğsü filetoyu koyun. Sonrasında 1 adet küçük boy soğanı ve 1 adet küçük boy havucun kabuğunu soyup, 3-4 parçaya kesin. Kestiğiniz soğan ve havuçları tencereye ilave edin. Daha sonra tavuk etlerinin üzerini 3-4 parmak geçecek kadar su döküp, biraz da tuz ilave edin. Tencereyi Ocak üzerine alıp, kapağını kapatın. Sonrasında kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra kısık ateş üzerinde tavuk etleri güzelce yumuşayana kadar 30-35 dakika pişirin.

Tavuk etleri piştikten sonra tencere içinden alıp, geniş bir tabak üzerine koyun. Biraz soğuması için bekleyin. Soğuduktan sonra eliniz ile küçük küçük parçalara ayırın.

Diğer tarafta geniş bir tava içine 1 yemek kaşığı tereyağı ve 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyip, tereyağın erimesi için karıştırın. Sonrasında yağın üzerine 1 çay kaşığı sarımsak tozu, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı kırmızı pul biber, 1 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı köri ve yarım çay kaşığı karabiber ilave edin. Baharatları yağ ile beraber kısa bir müddet kavurun. Kavrulan baharatların üzerine tavuk etlerini ilave edin. Tavuk etlerini baharatlı karışım ile 2-3 dakika kadar kavurun.

Son olarak baharatlı tavuk etlerinin üzerine damak tadınıza göre tuz ve haşladığınız tavuk suyundan yarım kepçe kadar ilave edin. 1 dakika kadar daha kavurup, Ocaktan alın.

Hazırladığınız tereyağlı baharatlı söğüş tavuk göğsünü sıcak olarak servise hazır hale getirebilirsiniz.

Baharatlı tavuk söğüş ne kadar sürede hazırlanır?

Bu tarifi hazırlamak için toplamda 40 dakika yeterlidir. Bu sürenin 5 dakikası hazırlık, 35 dakikası da pişirme aşamasıdır. Tarifte vermiş olduğumuz malzemeler 2 kişilik baharatlı tavuk söğüş için geçerlidir.