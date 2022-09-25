Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Bir bardağı migren ağrısını kesiyor! Sürekli ilaç içenler bu çayı kesfettiğine sevinecek

Herkesin hayati: Yerba mate çayı ile oturduğunuz yerden kilo verebilirsiniz

Banyonuza kim girse kokusuna hayran kalacak! Hem ucuz hem pratik bu yönteme bayılacaksınız