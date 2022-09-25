Bu burçlar cinselliğe asla hayır diyemiyor!

İnsanların kişilik özellikleriyle ilgili önemli ipuçları veren burçlar, bu sebeple ilişkilerde oldukça önemli olabiliyor. Bazı burçlar çabuk sinirlenen, bazıları ise sürekli sakin durma özellikleri ile bilinir. Peki cinselliğe en yatkın burç hangisi hiç merak ettiniz mi?

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Astroloji, insanların kişilikleri ve gelecekleri ile ilgili önemli ipuçları veriyor. Bu sebeple ilişkilerde karşı tarafın burçlarını incelemek bazı kişiler için oldukça önemli olabiliyor. Cinselliğin de bir ilişki için olmazsa olmazlar arasında bulunması sebebiyle, burçların bu özellikleri ilişkilerde merak ediliyor. Peki hangi burç cinselliğe ne kadar yakın, ne kadar uzak? İşte cinselliğe en çok önem veren ve soğuk duran burçlar.

1- Akrep burcu

Hassas ve sadık olmasıyla tanınan Akrep burçları, sevdiği zaman tam sevenlerden. Sadakat mevzusunda en güvenilir burç olan Akrep, aşkın her halini yaşamak ister.

Yatakta son derece tutkulu ve yeni şeyler denemeye açıktırlar. Cinsellikte problem olması ise Akrepleri depresyona sokabilir.

2- Aslan Burcu

Aslan burcu egoist kişiliğiyle bilinir. Cinsellikte de çeşitlilik ve fantezilerden hoşlanır. İlişkilerde çoğunlukla baskın olmayı isteyen Aslan burçları istediklerini ve rahatsız olduklarını partnerlerine direkt olarak söyler.

Yatakta bazen sadece kendilerine odaklanabilirler. Odağının yönünü değiştirme görevi de partnerine düşer.

3- Kova Burcu

Kova burcunun en belirgin özelliği özgürlüğe olan düşkünlüğü olarak bilinir. Cinsellikte de özgür olmayı oldukça severler ve plansız gelişen ilişkiler onlar için en güzelidir. Partneriyle duygusal olduğu kadar sosyal olarak da birliktelik ister. Bir kişinin peşinden koşmaktansa onun gelmesini beklerler.

4- Terazi Burcu

Adalete olan inancıyla bilinen Terazi burcu bu yönünü yatakta da arar. Kendisi kadar partnerinin zevklerini de düşünür. Teraziler için Romantizm ve mekan bilhassa mühimdir. Kısacası Teraziye neyi verirseniz karşılığında onu alırsınız.

5- Yay Burcu

Yay burcu özgürlüğe düşkündür. Partnerinde aradığı en mühim mevzu eğlenceli olmasıdır. Yatakta çeşitli fantezilere açık olan Yaylar bazen partnerinin zevklerini görmezden gelebilir. Farklı kişiliğe sahip kişileri daha çekici bulurlar. Yatakta bilhassa ateşli olduğu bilinen Yay burçlarıyla ilişki sizin bakış açınızı değiştirecek.

6- Koç Burcu

Koç burçlarının enerjik yapısı onu ilişkide memnun etmeyi zorlaştırabilir. Baskın olmayı severler ve kolay sıkılırlar. Koç burçları dürüsttür ve düşündüklerini hemen söyler. Bu sebeple partnerlerinin eleştiriye açık olması çok mühim. Sıkılgan olmaları ilişkilerinin kısa sürmesine sebep olabilir.

7- Boğa Burcu

Cinsellikte duygusal bağı tercih eden Boğalar için tek gecelik ilişkiler ürkütücüdür. Boğa burçları uzun soluklu ilişkilerden yanadır. Fakat ilişkide ayrıntılara büyük önem verirler. Ufacık bir şey yüzünden bile partnerinden soğuyabilir. Bu küçük ayrıntılar onların tutkulu olmasını da sağlar.

8- Balık Burcu

Duygusal balıklar cinsellikten ziyade aşka ve aradaki bağa daha çok önem verirler. İlişki süresince hep partneriyle arasındaki bağı güçlendirmeye çalışırlar. Ruhlarını tatmin etmeye çalışır Balık burçları. Bu sebeple tutkuyu ve duygusallığı birleştirirler. Duygusal bir bağ olmadan cinsel ilişkiye girmezler.

9- İkizler Burcu

Adeta 2 kişilik bir canlı olan İkizler burcu, cinsellikte kimi zaman iyi kimi zaman ilgisiz olur. Cinsel ilişki esnasında kelimelerin gücünden faydalanmayı severler. Bu durumdan ekstra haz alırlar. Karşısındaki kişiyi dış görünüşü kadar düşünceleriyle de etkilemeye çalışırlar.

10- Yengeç Burcu

En hassas borç olarak bilinen Yengeç, cinsellikte yeniliklere kapalıdır. Cinsellik için duygulara ihtiyaç duyarlar. Asla dürtülerine yenik düşmezler. Romantizme ve tutkuya önem verirler. Yengeçleri etkilemenin yolu da Romantizmden geçer.

11- Başak Burcu

Başak burçları hislerini bilirler. Neyi sevip neyi sevmediklerini açıkça söylerler. Her zaman titiz olan Başak burçları cinsellikte de bu huylarını sürdürürler. Söz mevzusu cinsellik olunca bazen duyguları bir yana bırakabilirler. kolay Kolay kimseye de beğenmezler.

12- Oğlak Burcu

Oğlak burçları için mahremiyet en mühim şeydir. Cinsellikte riske girmezler ve fantezi taraftarı değillerdir. Yeni şeyler denemeye ve kısa süreli ilişkiye açık değillerdir. Herkesten rahatlıkla hoşlanamadıkları için ilişkilerini yürütmek için ellerinden geleni yaparlar. Sınırları ve kuralları olan Oğlak burçları, uzun süreli ilişkilerin ve sadakatin kişileridir.