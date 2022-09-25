Kılıçdaroğlu, İzmir'de konut projesi temel atma törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'in Gaziemir ilçesinde gerçekleştirilecek konut projesinin ilk etabının temel atma törenine katıldı.

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Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziemir Aktepe-Emrez Kentsel Dönüşüm Alanı'ndaki temel atma töreninde yaptığı konuşmada, İzmir'in deprem kuşağında bulunduğunu ve insanların daha iyi şartlarda yaşamak istediğini belirtti.

Kentsel dönüşüm projelerinde kötü örneklerin de olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İstanbul Fikirtepe olayı Türkiye için kolay unutulacak bir olay değildir. İnsanların evleri yıkıldı, beton ormanları yapıldı. Müteahhitlerin bir kısmı inşaatları yapamadı. Müteahhit ile ev sahipleri karşı karşıya getirildi. Ancak bizim belediye başkanlarımız böyle bir atmosfere izin vermedi. Garantör belediye olacak. Güven bu işin temel noktalarından birisidir. İnşallah anahtar teslimini de beraber yapacağız."

İzmir'in güzel bir kent olduğunu, İzmir milletvekili olduğu için gurur duyduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, vatandaşların inşa edilecek evlerde huzur içinde yaşamalarını temenni ederek konuşmasını tamamladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bölgede İzmir'in en güzel mahallelerinden birini kuracaklarını söyledi. Soyer, İzmirlilerin sağlıklı ve güvenli konutlara kavuşmasını sağlamak için 6 bölgede 248 hektarlık alanda çalıştıklarını da kaydetti.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da bölgedeki vatandaşların 15 yıldır kentsel dönüşüm beklediğini, kimseyi komşularından ve yerinden etmeden projeyi gerçekleştireceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON ve İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilecek projenin ilk etabı, 275 konut ile 15 iş yerini kapsıyor. Projenin ikinci etabında da 300 bağımsız birimin inşa edilmesi hedefleniyor.