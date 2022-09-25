Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar çalışanlara yeni destekleri açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında konuştu. İş adamlarını yatırım yapmaya davet eden Erdoğan, çalışanlara yönelik hazırlanan yeni destekleri açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul Ticaret Odası 140. Yıl Özel Ödülleri programında açıklamalarda bulundu. İşte Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:

Türkiye ekonomi modelinin hedefi ülkemizi yatırım, istihdam, cari fazla yoluyla büyütmek olmuştur. Ülkemizi uyguladığı ekonomik model nedeniyle eleştirenler bizimle aynı çizgiye gelmişlerdir. Türkiye artık eski Türkiye değil. Yıllardır dayatılan enflasyon, faiz, kur dengesinin bir işe yaramadığı ortaya çıktı.

Putin faizi düşürmeye başladı

Büyük liderler bile faizi yükseltmenin değil düşürmenin doğru olduğunu anladı. Sayın Putin yüksek faizi savunurken şimdi düşürmeye başladı. Hiçbir devlet eski modelle ekonomisini durgunluğa düşürmeyi göze almıyor.davet ediyorum.

Yatırım çağrısı

Sizlere sesleniyorum. Gelin biz başta kamu bankaları olmak üzere düşük faizle sizleri yatırıma davet ediyorum.

İnşallah Karadeniz'den doğalgazı halkımıza ulaştırdığımız zaman devran çok daha farklı dönmeye başlayacaktır.

Babacan'a tepki

Altı sıfırı Türk lirasından çıkaran bu Başbakan. Başbakan olur vermedikten sonra sen ne yapabilirsin ya! Ben ekonomi bakanıydım, ben devlet içinde böyle bir süreci işletiyordum, peki Başbakan bu işe olur vermeden sen ne yapabilirsin?

Enflasyonu şubat ayında makul seviyelere indireceğiz, sonrasında tek haneli rakamlara düşürmekte kararlıyız. Geçmişte bunu biz yaptık. Faizi yüzde 4,6'ya enflasyonu 6,2'ya indirdik. 6 sıfırı Türk Lirası'ndan çıkaran bu başbakan.

"Enflasyonu mazide hatıra haline dönüştüreceğiz"

Yeni bir sosyal konut kampanyasını başlattık. Bununla kalmıyoruz. Seçimlerin akabinde bu işin ikinci etabını başlatacağız. İlk etabını oluşturan 250 bin konutun inşasına başlıyoruz. Bu kampanya ile fiyatları dengeye getirerek enflasyonla mücadelemize katkı sağlayacağız. Enflasyonu mazide hatıra haline dönüştüreceğiz.

Nakit ödemeye vergi istisnası

Çalışanlara ödenen yemek ücretinin vergi istisna yöntemi değişecek. Yemek bedeli vergi istisnasını 34 liradan 51 liraya çıkardık. Yıl sonunda bu rakamı tekrar belirleyeceğiz. Yemek ödemelerinde restoran kartı kullanma zorunluluğunu kaldırıyoruz. Nakit ödenen yemek bedeli tutarları da vergi istisnasına girecek.

Gelir vergisinden muaf tutuyoruz

Bir diğer müjdemiz çalışanlara yapılacak elektrik ve doğalgaz yardımlarından vergi ödemesinin kaldırılmasıyla ilgili. İşverenlerin çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma desteklerinin 1000 liralık kısmını gelir vergisinden, sigorta prim kesintisinden muaf tutuyoruz, Yurt dışındaki inşaat, bakım, onarım gibi işlerde Türk işçi çalıştıranlar gelir vergisi ödemeyecek.

Küçük esnafa yeni destekler geliyor

İşçisinden memuruna, emeklisinden sosyal destekle hayatını sürdürene kadar hiçbir vatandaşımızı hayat pahalılığına ezdirmedik. Küçük esnaflarımızla ilgili de onlara destek vermede adımlarımızı inşallah atacağız. Onları da güçlendirmeye gayret edeceğiz